Chivas comienza a tomar impulso luego de cuatro partidos consecutivos en la Liga MX Apertura 2025 sin ganar y América fue un ‘trampolín’ para hacerlo luego de ganar el Clásico Nacional el fin de semana pasado en el Estadio Ciudad de los Deportes como parte de la Jornada 8.

A la victoria se le sumó el empate en casa frente a Tigres, juego pendiente de la Fecha 1, en el que Efraín Álvarez vio detenido su penal por Nahuel Guzmán, quien se llevó incluso el reconocimiento del propio Rebaño al final del encuentro.

PUBLICIDAD

Pero fue previo al encuentro ante los felinos, atrasado dos horas por una fuerte lluvia que cayó en Guadalajara, que el sonido del Estadio Akron colocó una canción a todo volumen como parte del ambiente previo al silbatazo inicial y que se ha tomado como una referencia directa hacia las Águilas del América.

¿POR QUÉ LA CANCIÓN DE OASIS QUE PUSO CHIVAS PARECE UNA BURLA AL AMÉRICA?

Sin hacer referencia o mención directa a las Águilas, uno de los canales de redes sociales oficiales de Chivas publicó un video en el que se escucha la canción ‘Wonderwall’ de Oasis en el sonido del Estadio Akron minutos antes del partido frente a Tigres.

“Y después de todo, eres mi Wonderwall. Oasis a todo volumen en los altavoces del Estadio Akron”, publicó Chivas en su cuenta oficial de X en inglés la noche del miércoles, luego de la visita que hizo la banda británica a México el fin de semana pasado en la CDMX.

Fue también el fin de semana pasado, el sábado, que Chivas ganó el Clásico Nacional al América por 1-2 y la canción se ha considerado como una burla hacia las Águilas y que, como ha pasado en otras ocasiones, pudiera adoptarse como un ‘himno’ a partir de ahora para recordar esa herida a la afición americanista.

Cabe recordar que un día antes del Clásico América vs. Chivas, el director técnico de las Águilas, André Jardine, acudió al primero de los dos conciertos que realizó Oasis en la CDMX, pues se sabe que es un fan declarado de la banda británica en lo que ha es una gira histórica tras la reunión de los hermanos Gallagher.