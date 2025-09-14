    Clásico América vs. Chivas

    Cumple Hormiga González un sueño tras gol en el Clásico América vs. Chivas

    El delantero no ocultó su felicidad por su primer gol en un Clásico y poder cumplir una meta personal a lado de su padre.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video ‘Hormiga’ González dedica su gol en el Clásico a alguien especial

    El Clásico América vs. Chivas se vivió con intensidad por la forma en la que se afrontó dentro de la cancha, con goles, expulsiones, lesiones, y un final cardíaco que incluyó bronca, pero también por un hecho sin precedentes para Armando ‘la Hormiga’ González.

    Luego del gol de ‘Piojo’ Alvarado, que incluso salió por lesión en un tobillo, fue ‘Hormiga’ González quien hizo el segundo del Rebaño para dar la victoria a su equipo en su visita a la CDMX y con ello emular a su padre, quien también fuera jugador del Guadalajara y anotara en un Clásico Nacional en la temporada 1992-1993.

    PUBLICIDAD

    “La verdad muy contento, más allá de la victoria que este equipo ya merecía por todo lo que habíamos trabajado, no se nos había dado. Orgulloso por todo el esfuerzo de mis compañeros.

    “Estoy muy contento, es algo que desde el clásico pasado me quedé con la espina que no pude mete run gol.

    “Toda esta semana me la pasé viendo el gol que metió mi papá en el clásico, quería meter un gol hoy, gracias a Dios se pudo y estoy muy contento porque mi papá estaba en el estadio y pudo ver que metí un gol en el Clásico como él” dijo un emocionado Armando González a TUDN tras el Clásico América vs. Chivas.

    Hasta el momento, ‘Hormiga’ González suma cuatro goles en tres partidos en la Liga MX Apertura 2025 tras doblete al Atlético de San Luis, Tijuana y ahora contra las Águilas.

    Más sobre Liga MX

    1 min
    André Jardine elogia a Chivas por hacer su “mejor partido defensivamente”

    André Jardine elogia a Chivas por hacer su “mejor partido defensivamente”

    1 min
    Allan Saint-Maximin y su reacción tras perder el Clásico América vs. Chivas

    Allan Saint-Maximin y su reacción tras perder el Clásico América vs. Chivas

    1 min
    Gabriel Milito destaca el control que mantuvieron sobre el América

    Gabriel Milito destaca el control que mantuvieron sobre el América

    1 min
    ‘Chicharito’ Hernández protagoniza momentos de locura con triunfo de Chivas

    ‘Chicharito’ Hernández protagoniza momentos de locura con triunfo de Chivas

    1 min
    Roberto ‘Piojo’ Alvarado sale por lesión en el Clásico América vs. Chivas

    Roberto ‘Piojo’ Alvarado sale por lesión en el Clásico América vs. Chivas

    Relacionados:
    Clásico América vs. ChivasGuadalajara

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Sin ti no puedo
    Instintos
    Papá Soltero
    Gratis
    Todas. Debanhi, una historia de redes
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD