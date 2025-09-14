Video ‘Hormiga’ González dedica su gol en el Clásico a alguien especial

El Clásico América vs. Chivas se vivió con intensidad por la forma en la que se afrontó dentro de la cancha, con goles, expulsiones, lesiones, y un final cardíaco que incluyó bronca, pero también por un hecho sin precedentes para Armando ‘la Hormiga’ González.

Luego del gol de ‘Piojo’ Alvarado, que incluso salió por lesión en un tobillo, fue ‘Hormiga’ González quien hizo el segundo del Rebaño para dar la victoria a su equipo en su visita a la CDMX y con ello emular a su padre, quien también fuera jugador del Guadalajara y anotara en un Clásico Nacional en la temporada 1992-1993.

“La verdad muy contento, más allá de la victoria que este equipo ya merecía por todo lo que habíamos trabajado, no se nos había dado. Orgulloso por todo el esfuerzo de mis compañeros.

“Estoy muy contento, es algo que desde el clásico pasado me quedé con la espina que no pude mete run gol.

“Toda esta semana me la pasé viendo el gol que metió mi papá en el clásico, quería meter un gol hoy, gracias a Dios se pudo y estoy muy contento porque mi papá estaba en el estadio y pudo ver que metí un gol en el Clásico como él” dijo un emocionado Armando González a TUDN tras el Clásico América vs. Chivas.