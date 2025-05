"No fue un tema de pelea de no quiero o quiero más, Universidad le puso mucha lana en la mesa y muchas facilidades y simplemente Lisandro no quiso renovar, le dio la palabra al club que no se iba a ningún equipo en México, va a regresar a Argentina, uno de los argumentos es que lleva más de 18 años fuera de su país, lejos de mi familia y ya es momento de estar con ella".