Liga MX Golazos de jugadores brasileños que Dourado tiene que superar para ser inmortal en América Algunos de las mejores anotaciones en la historia del club de Coapa llevan marca amazónica.

La historia del América ha estado marcada, como no, por golazos de jugadores brasileños, por ejemplo el del día de la inauguración del Estadio Azteca en 1966 cuando Arlindo dos Santos ante Torino en medio de varios rivales marcó un golazo.

Ahora aunque no será su principal misión, Rodrigo Dourado llega a las Águilas y por supuesto se le exigirá, al menos la afición lo hará, una cantidad simbólica de bellos tantos al ser amazónico y jugar del medio campo hacia adelante.

Lo más recientes en los últimos 20 años los de William da Silva, Rosinei o Kléber Boas que dejaron alguna huella en el club como el de este último ante Necaxa en el 2005 en el que arrastra el balón se quita tres rivales y dispara para marcar un golazo.

O que tal los de José Alves 'Zague', de 'palomita' u oportunidad o de tiro libre, tantos de bandera que se mantienen en el imaginario de los de Coapa

Pero queremos ser exquisitos, recordemos la tijera de Batata a Coyotes del Neza en 1981. Un mal control del esférico que terminó espectacularmente en las redes.

Los de Zizinho o Carlos Alberto Seixas de potencia y media o larga distancia.

Y en la cumbre el de Toninho dos Santos de cabeza a pase de rabona de Edu en 1991, un poema por sí mismo, y los de Antonio Carlos Santos a finales de los 80´s del siglo pasado.

Basta recordar el tanto ante el PSV en el que se quitó dos rivales y picó el balón a la salida del arquero, similar al que marcó al Cruz Azul.

O el que le hizo al León por izquierda, se quitó a un hombre y disparó al ángulo derecha del portero. Tanto potencia como habilidad en un gol.

Ahora Dourado ha llegado a las Águilas y las palabras del técnico André Jardine sobre el jugador son claras.

“ Buen posicionamiento, lectura del juego y mucha disciplina táctica. Puedes sostener al equipo, dar orden y liberar a los demás, es un perfil que nos va a dar toda la estabilidad que necesitamos” , aseguró.

En su paso por el equipo potosino sumó seis anotaciones y aportó cuatro asistencias.