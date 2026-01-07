    Liga MX

    Golazos de jugadores brasileños que Dourado tiene que superar para ser inmortal en América

    Algunos de las mejores anotaciones en la historia del club de Coapa llevan marca amazónica.

    Por:
    TUDN
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Golazos brasileños que Dourado tiene que superar para ser leyenda!

    La historia del América ha estado marcada, como no, por golazos de jugadores brasileños, por ejemplo el del día de la inauguración del Estadio Azteca en 1966 cuando Arlindo dos Santos ante Torino en medio de varios rivales marcó un golazo.

    Ahora aunque no será su principal misión, Rodrigo Dourado llega a las Águilas y por supuesto se le exigirá, al menos la afición lo hará, una cantidad simbólica de bellos tantos al ser amazónico y jugar del medio campo hacia adelante.

    PUBLICIDAD

    Lo más recientes en los últimos 20 años los de William da Silva, Rosinei o Kléber Boas que dejaron alguna huella en el club como el de este último ante Necaxa en el 2005 en el que arrastra el balón se quita tres rivales y dispara para marcar un golazo.

    O que tal los de José Alves 'Zague', de 'palomita' u oportunidad o de tiro libre, tantos de bandera que se mantienen en el imaginario de los de Coapa

    Más sobre Liga MX

    Joe Corona se retira en el Tijuana vs. América del Clausura 2026
    1 mins

    Joe Corona se retira en el Tijuana vs. América del Clausura 2026

    Liga MX
    Chivas puede transferir a otro jugador a Pachuca para el Clausura 2026
    1 mins

    Chivas puede transferir a otro jugador a Pachuca para el Clausura 2026

    Liga MX
    Así juega Rodrigo Dourado: goles y jugadas de fantasía que lo llevaron al América
    1 mins

    Así juega Rodrigo Dourado: goles y jugadas de fantasía que lo llevaron al América

    Liga MX
    Ignacio Rivero vuela hacia Tijuana y habla sobre su relación con Larcamón
    2 mins

    Ignacio Rivero vuela hacia Tijuana y habla sobre su relación con Larcamón

    Liga MX
    Xolos de Tijuana hace oficial el regreso de Nacho Rivero
    1 mins

    Xolos de Tijuana hace oficial el regreso de Nacho Rivero

    Liga MX
    Héctor Herrera no jugará más con Toluca este 2026 y buscará un nuevo equipo
    1 mins

    Héctor Herrera no jugará más con Toluca este 2026 y buscará un nuevo equipo

    Liga MX
    América no contará con Henry Martín para su debut en el Clausura 2026
    1 mins

    América no contará con Henry Martín para su debut en el Clausura 2026

    Liga MX
    Ignacio Rivero se despide de Cruz Azul con una emotiva carta
    2 mins

    Ignacio Rivero se despide de Cruz Azul con una emotiva carta

    Liga MX
    ¡Oficial! Agustín Palavecino es nuevo jugador de Cruz Azul
    1 mins

    ¡Oficial! Agustín Palavecino es nuevo jugador de Cruz Azul

    Liga MX
    Alan Pulido busca equipo, Gabriel Milito no cuenta con él para el Clausura 2026
    1 mins

    Alan Pulido busca equipo, Gabriel Milito no cuenta con él para el Clausura 2026

    Liga MX

    Pero queremos ser exquisitos, recordemos la tijera de Batata a Coyotes del Neza en 1981. Un mal control del esférico que terminó espectacularmente en las redes.

    Los de Zizinho o Carlos Alberto Seixas de potencia y media o larga distancia.

    Y en la cumbre el de Toninho dos Santos de cabeza a pase de rabona de Edu en 1991, un poema por sí mismo, y los de Antonio Carlos Santos a finales de los 80´s del siglo pasado.

    Basta recordar el tanto ante el PSV en el que se quitó dos rivales y picó el balón a la salida del arquero, similar al que marcó al Cruz Azul.

    O el que le hizo al León por izquierda, se quitó a un hombre y disparó al ángulo derecha del portero. Tanto potencia como habilidad en un gol.

    Ahora Dourado ha llegado a las Águilas y las palabras del técnico André Jardine sobre el jugador son claras.

    “ Buen posicionamiento, lectura del juego y mucha disciplina táctica. Puedes sostener al equipo, dar orden y liberar a los demás, es un perfil que nos va a dar toda la estabilidad que necesitamos” , aseguró.

    PUBLICIDAD

    En su paso por el equipo potosino sumó seis anotaciones y aportó cuatro asistencias.

    Video Goles y jugadas de fantasía de Rodrigo Dourado antes de llegar al América
    Relacionados:
    Liga MXAméricaRodrigo DouradoAndré Soares Jardine

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Casados con hijos
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Tráiler: Hermanas, un amor compartido
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX