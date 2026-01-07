Liga MX Nacho Ambriz confirma error en transferencia y permanencia de dos jugadores en León El técnico esmeralda habló de dos jugadores que no pudieron salir para el Clausura 2026 y descartó a un refuerzo para el inicio del torneo.



Un error impidió que uno de los jugadores del Club León saliera del equipo rumbo a otro club en el mercado de fichajes invernal de cara a la Liga MX Clausura 2026, así lo confirmó el director técnico del conjunto esmeralda, Ignacio Ambriz.

Se trata de Emilio Rodríguez, quien jugó un partido con Pachuca Sub-21 en el Apertura 2025 ante Rayados para luego ser traspasado al Club León en el máximo circuito de la Liga MX, por lo que no puede ir a un ercer equipo dentro del mismo año futbolístico.

Miguel Emilio Rodríguez Macías fue anunciado como refuerzo del Necaxa, pero al darse cuenta que infringían en el reglamento, debieron regresarlo al conjunto de El Bajío para este semestre.

Otro de los elementos del León que no lograron salir fue Sebastián Santos, por lo que Ignacio Ambriz señaló que cuenta con plantel suficiente para encarar el torneo, aunque sin descartar la posibilidad de un nuevo rfuerzo.

“(Sebastián) Santos no se pudo ir, había un equipo que lo quería y al final no se fue. Emi (Emilio Rodríguez) regresa porque un jugador no puede estar en tres equipos en el mismo año (futbolístico) y no se habían dado cuenta de esa situación, entonces Emilio regresa.

“Yo creo que con el grosor del equipo estamos bien, estamos tranquilos. Creo que armamos un equipo que va a poder competir bien a cualquiera y ahora es saber poner a todos… ya ves que algunos llegaron no tan a tiempo para pretemporada, pero la importancia es que hacía un buen tiempo que el equipo no estaba completo antes de iniciar un torneo”, dijo Nacho Ambriz este miércoles en conferencia de prensa.

AMBRIZ HABLA DE LOS REFUERZOS DE CARA AL LEÓN VS. CRUZ AZUL EN LA JORNADA 1 DEL CLAUSURA 2026

El estratega del conjunto esmeralda también indicó que la mayoría de sus refuerzos serán considerados para el primer partido del torneo de Liga MX, cuando este fin de semana reciban a Cruz Azul, aunque algunos como Juan Pablo Domínguez, quien llega del Toluca, pudieran hacerlo por algunos minutos y no todo el encuentro.

“ Al que le falta todavía es Juan Pi, se echó dos semanas de vacaciones después del campeonato, pero a ver, de participar en el partido seguramente va a participar, pero es de los que veo más abajito de los demás. (Sebastián) Vegas llegará con los entrenamientos suficientes. Hoy cuento con todos ellos”.

Sin embargo, sí hay un refuerzo que no está listo, incluso llegó con lesión, se trata de Nicolás Vallejo, proveniente del Liverpool de Uruguay, por lo que pudiera debutar hasta después del ‘parón’, que será el fin de semana del 23 al 25 de enero por partido amistoso de la Selección Mexicana, y se reanuda en la Jornada 4 el 30 de enero cuando León reciba a Tigres.