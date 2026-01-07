    Liga MX

    Nacho Ambriz confirma error en transferencia y permanencia de dos jugadores en León

    El técnico esmeralda habló de dos jugadores que no pudieron salir para el Clausura 2026 y descartó a un refuerzo para el inicio del torneo.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡La riegan! Nacho Ambriz confirma error y regreso de un jugador tras ‘traspaso’

    Un error impidió que uno de los jugadores del Club León saliera del equipo rumbo a otro club en el mercado de fichajes invernal de cara a la Liga MX Clausura 2026, así lo confirmó el director técnico del conjunto esmeralda, Ignacio Ambriz.

    Se trata de Emilio Rodríguez, quien jugó un partido con Pachuca Sub-21 en el Apertura 2025 ante Rayados para luego ser traspasado al Club León en el máximo circuito de la Liga MX, por lo que no puede ir a un ercer equipo dentro del mismo año futbolístico.

    PUBLICIDAD

    Miguel Emilio Rodríguez Macías fue anunciado como refuerzo del Necaxa, pero al darse cuenta que infringían en el reglamento, debieron regresarlo al conjunto de El Bajío para este semestre.

    Más sobre Liga MX

    Santos repatria seleccionado juvenil mexicano del Sporting de Gijón
    1 mins

    Santos repatria seleccionado juvenil mexicano del Sporting de Gijón

    Liga MX
    El presagio de Rodrigo Dourado para que América sea campeón en 2026
    2 mins

    El presagio de Rodrigo Dourado para que América sea campeón en 2026

    Liga MX
    Golazos de jugadores brasileños que Dourado tiene que superar para ser inmortal en América
    2 mins

    Golazos de jugadores brasileños que Dourado tiene que superar para ser inmortal en América

    Liga MX
    Joe Corona se retira en el Tijuana vs. América del Clausura 2026
    1 mins

    Joe Corona se retira en el Tijuana vs. América del Clausura 2026

    Liga MX
    Chivas puede transferir a otro jugador a Pachuca para el Clausura 2026
    1 mins

    Chivas puede transferir a otro jugador a Pachuca para el Clausura 2026

    Liga MX
    Así juega Rodrigo Dourado: goles y jugadas de fantasía que lo llevaron al América
    1 mins

    Así juega Rodrigo Dourado: goles y jugadas de fantasía que lo llevaron al América

    Liga MX
    Ignacio Rivero vuela hacia Tijuana y habla sobre su relación con Larcamón
    2 mins

    Ignacio Rivero vuela hacia Tijuana y habla sobre su relación con Larcamón

    Liga MX
    Xolos de Tijuana hace oficial el regreso de Nacho Rivero
    1 mins

    Xolos de Tijuana hace oficial el regreso de Nacho Rivero

    Liga MX
    Héctor Herrera no jugará más con Toluca este 2026 y buscará un nuevo equipo
    1 mins

    Héctor Herrera no jugará más con Toluca este 2026 y buscará un nuevo equipo

    Liga MX
    América no contará con Henry Martín para su debut en el Clausura 2026
    1 mins

    América no contará con Henry Martín para su debut en el Clausura 2026

    Liga MX

    Otro de los elementos del León que no lograron salir fue Sebastián Santos, por lo que Ignacio Ambriz señaló que cuenta con plantel suficiente para encarar el torneo, aunque sin descartar la posibilidad de un nuevo rfuerzo.

    “(Sebastián) Santos no se pudo ir, había un equipo que lo quería y al final no se fue. Emi (Emilio Rodríguez) regresa porque un jugador no puede estar en tres equipos en el mismo año (futbolístico) y no se habían dado cuenta de esa situación, entonces Emilio regresa.

    “Yo creo que con el grosor del equipo estamos bien, estamos tranquilos. Creo que armamos un equipo que va a poder competir bien a cualquiera y ahora es saber poner a todos… ya ves que algunos llegaron no tan a tiempo para pretemporada, pero la importancia es que hacía un buen tiempo que el equipo no estaba completo antes de iniciar un torneo”, dijo Nacho Ambriz este miércoles en conferencia de prensa.

    AMBRIZ HABLA DE LOS REFUERZOS DE CARA AL LEÓN VS. CRUZ AZUL EN LA JORNADA 1 DEL CLAUSURA 2026

    El estratega del conjunto esmeralda también indicó que la mayoría de sus refuerzos serán considerados para el primer partido del torneo de Liga MX, cuando este fin de semana reciban a Cruz Azul, aunque algunos como Juan Pablo Domínguez, quien llega del Toluca, pudieran hacerlo por algunos minutos y no todo el encuentro.

    Al que le falta todavía es Juan Pi, se echó dos semanas de vacaciones después del campeonato, pero a ver, de participar en el partido seguramente va a participar, pero es de los que veo más abajito de los demás. (Sebastián) Vegas llegará con los entrenamientos suficientes. Hoy cuento con todos ellos”.

    PUBLICIDAD

    Sin embargo, sí hay un refuerzo que no está listo, incluso llegó con lesión, se trata de Nicolás Vallejo, proveniente del Liverpool de Uruguay, por lo que pudiera debutar hasta después del ‘parón’, que será el fin de semana del 23 al 25 de enero por partido amistoso de la Selección Mexicana, y se reanuda en la Jornada 4 el 30 de enero cuando León reciba a Tigres.

    “Nicolás Vallejo no llega, tuvo un pequeño desgarro del último partido que tuvo en Uruguay. Hablaron conmigo los fisios, el doctor. Después del parón ya estará participando con nosotros”, confirmó Ignacio Ambriz, director técnico del Club León.

    Relacionados:
    Liga MXFutbol Estufa Liga MXLeón

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Casados con hijos
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Tráiler: Hermanas, un amor compartido
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX