    Liga MX

    Atlético San Luis anuncia a Santiago Muñoz como nuevo refuerzo

    El delantero mexicano proviene del Sporting Kansas City de la MLS.

    Por:
    TUDN
    add
    Video Santiago Muñoz regresa a la Liga MX con Atlético San Luis

    Atlético de San Luis hizo oficial este miércoles la contratación del atacante mexicano Santiago Muñoz para el Clausura 2026 que está por iniciar.

    El delantero de 23 años regresa a México tras un breve paso por el Sporting Kansas City de la MLS y el conjunto potosino hizo el anuncio vía sus redes sociales.

    "Santiago Muñoz es nuestro cuarto refuerzo de cara al #Clausura2026" se lee en su cuenta de X.

    Pese a su juventud, Muñoz ya cuenta con experiencia internacional, además de haber sido seleccionado juvenil por México, luego de formarse en la cantera de Santos Laguna pasó por las categorías formativas del Newcastle, antes de volver al club de La Laguna y después a Kansas City.

    No se publicaron los detalles de su contrato, pero ha trascendido que estará a prestamo por un año con el conjunto potosino.

    San Luis, también ya se hizo con los servicios de Anderson Duarte (Mazatlán FC), Benjamín Galindo (Cancún FC) y Leonardo Flores (Tigres Sub-21) para el campeonato de la Liga MX que inicia el fin de semana.

    El grupo dirigido por el español Guillermo Abascal abrirá el torneo ante Tigres el próximo 11 de enero en duelo que se celebrará en el Estadio Alfonso Lastras.

    Video ¡Insólito! San Luis Femenil debutará sin uniforme en el Clausura 2026
