    Liga MX

    ¿Quién es Aarón Mejía, nuevo refuerzo del América para el Clausura 2026?

    Las Águilas reforzaron su defensa con elemento de Xolos; es su tercera incorporación para el Clausura 2026.

    Por:Kevin R. Yu
    Video ¡Oficial! América sorprende y roba joya de Xolos para el 2026

    El Club América sorprendió al anunciar a su tercer refuerzo para el Torneo Clausura 2026 tras hacer oficial las incorporaciones de Rodrigo Dourado y Fernando Tapia.

    Las Águilas dieron a conocer a Aarón Mejía, defensa mexicano de 24 años que llega procedente de Xolos, como su nuevo refuerzo a unos días de su debut en el Clausura 2026.

    ¿Quién es Aarón Mejía, nuevo refuerzo del América?

    Aarón Mejía nació el 6 de junio del 2001 en Culiacán, Sinaloa, y se desempeña como lateral derecho, aunque también puede ocupar la defensa central.

    Mejía se formó en las fuerzas básicas de Dorados de Sinaloa y tuvo su debut en el Ascenso MX ante Pumas Tabasco el 6 de octubre del 2020.

    Para el Apertura 2023, Mejía fue traspasado a los Xolos de Tijuana; su debut en la Liga MX (Primera División) fue en partido contra Puebla el 1 de septiembre de ese año.

    El mejor torneo de Aarón Mejía en Xolos fue el Apertura 2024 donde disputó las 17 jornadas de la fase regular con 11 partidos siendo titular. En la Liguilla jugó tres encuentros.

    Con Sebastián ‘Loco’ Abreu en el banquillo, Mejía tuvo pocas oportunidades llegando a disputar solo seis partidos del Apertura 2025, dos de titular y cuatro entrando de suplente.

    América refuerza su lateral derecha ante la grave lesión que Dagoberto Espinoza sufrió el torneo pasado, además de la baja de juego de Kevin Álvarez.

    Si bien Israel Reyes es el titular indiscutible en el equipo de André Jardine, el técnico brasileño se prepara para jugar una Liguilla sin seleccionados mexicanos por el Mundial 2026.

    Aarón Mejía podría debutar con América ante su exequipo, pues las Águilas visitan a Tijuana en el Estadio Caliente este viernes 9 de enero en la Jornada 1 del Clausura 2026.

    Video ¡Ojo al presagio de Dourado que pone al América campeón en 2026!
    Liga MX América Club Tijuana Aarón Mejía

