Santos repatria seleccionado juvenil mexicano del Sporting de Gijón
El club de La Comarca incorporó al defensa lateral al primer equipo para el Clausura 2026.
Kevin Picón, defensa lateral derecho, regresa a Santos Laguna para el Clausura 2026 luego de cumplir un proceso de formación en el Programa del Sporting de Gijón.
Así lo dio a conocer el conjunto de la Liga MX a través de un comunicado.
Según informa el club, Picón inició en la categoría Sub15 de los Guerrreros en el 2019 y su progreso:"lo llevó a ser seleccionado para integrarse al Programa de Desarrollo de Futbolistas Profesionales del conjunto asturiano, una plataforma de alto rendimiento que impulsa a jóvenes futbolistas en un entorno altamente competitivo".
Ahí, Kevin estuvo más de dos años y participó en el Sporting de Gijón B y se convirtió "en el primer jugador formado en Santos que completa este ciclo: desarrollarse en la institución, continuar su preparación en el Programa del Sporting de Gijón y regresar a La Laguna con experiencia internacional".
Hay que recordar que Kevin también ha sido seleccionado nacional en categorías juveniles.
A su regreso se incorporó al primer equipo de Santos Laguna para el Clausura 2026 y será competencia directa de Javier Abella en la lateral derecha del club.