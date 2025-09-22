    América

    Dagoberto Espinoza sufre lesión de ligamento cruzado, reporta América

    El lateral se lesionó en el partido ante Monterrey y salió en camilla.

    Por:
    Juan Regis.
    Video Triste noticia: Ya se sabe la gravedad de la lesión de Dagoberto

    Finalmente América dio a conocer el parte médico de la lesión sufrida por Dagoberto Espinoza en el partido de Jornada 9 ante Monterrey.

    De acuerdo con el comunicado de las Águilas, los exámenes médicos realizados al lateral confirmaron una lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

    Sin embargo, no se detalla si se trata de una ruptura parcial, total o una distensión, lo cual afectaría considerablemente su tiempo de recuperación, el cual "será de acuerdo a su evolución", según el boletín informativo.

    Dagoberto, de 21 años, se había consolidado en el cuadro titular de André Jardine ganándole la titularidad a Kevin Álvarez, por lo que su baja significa un golpe duro para el América.

    Las Águilas suman dos partidos sin ganar en el Apertura 2025 ante Chivas y Monterrey, y de cara a la doble jornada enfrentarán a San Luis de visitantes y recibirán a Pumas el fin de semana en el Estadio Azulcrema.

