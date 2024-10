"Lo esperaba. Sinceramente no tengo que opinar sobre eso, sobre lo que salió ayer, puedo contestarte en cuanto a la importancia de la disciplina, en el entorno donde trabajo, no quiero ser un policía, no voy buscando a quién puedo castigar, quién está bien o mal, lo que siempre he querido es despertar la conciencia, tienen derecho a equivocarse, a pedir perdón, pero también aprender de las consecuencias", dijo el serbio.