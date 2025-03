No obstante, y con mesura, Veljko Paunovic consideró que lo que hizo fue celebrar con unos seguidores de Tigres que se encontraban entre los aficionados locales, por lo que consideró exagerada la expulsión.

“Creo que, según lo que yo entendí, él había visto a tres aficionados nuestros entre la multitud de la afición de Necaxa y fue a saludarlos, pero yo no me quiero adelantar Estamos investigando lo ocurrido, porque por ahí hay temas para apelar.

“ No me parece justo también que se tome así a Nahuel, que se lo trate así. Desde luego que ha sido un jugador clave para nosotros y sigue siendo uno de los más valiosos que tenemos en la plantilla”, indicó Veljko Paunovic en conferencia de prensa posterior al partido Necaxa vs. Tigres.