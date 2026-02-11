Uriel Antuna Uriel Antuna lanza advertencia a la Liga MX tras eliminación de Pumas en Concacaf El reciente refuerzo de la UNAM señaló que ahora toca enfocarse en la Liga MX y conseguir resultados.

Video ¿Antuna minimiza eliminación de Pumas en Concacaf? Ojo a sus palabras

PUBLICIDAD

Tras haber caído por global de 4-2, a pesar de ganar 1-0 en el partido de Vuelta, el volante ofensivo mandó un mensaje que dejó claro que buscarán sobreponerse al fracaso.

" Presión es de las personas que no pueden llevar comida a su casa. Yo creo que en este equipo tan grande como es Pumas, siempre va a ser importante ganar, siempre se quiere proponer y, obviamente, ahora nos vamos a enfocar prácticamente en la liga, en ganar, en proponer, en donde quiera que nos paremos".

En la época reciente, Pumas ha quedado fuera de la Concachampions ante clubes de la MLS, pero Uriel Antuna destacó el apoyo de la afición a lo largo del encuentro en el Estadio Olímpico Universitario.

"Agradecerle a la afición por el apoyo que siempre estuvo. En este equipo tan grande se requiere ese empuje, esa presión de cierta manera. Y bueno, creo que nos quedamos con lo bueno del equipo, que estuvo proponiendo, que estuvo siempre insistiendo en todo momento.

El ofensivo, cuestionado ante la prensa sobre qué le faltó al cuadro auriazul, fue conciso en sus palabras.

"Al final de cuentas, creo que hicimos buen partido en lo estructural, llegamos, y obviamente quisiéramos meter todas, pero hoy no entró. Creo que es claro, ¿no? Meterla".