Antonio ‘Turco’ Mohamed habló rumbo al partido América vs. Toluca correspondiente a la Jornada 10 de la Liga MX Clausura 2025 y dejó esta advertencia al conjunto de Coapa, que está enfilado hacia el tetracampeonato y con el que tiene apenas una diferencia de dos puntos.

‘TURCO’ MOHAMED EXPONE SU MOLESTIA POR EL CALENDARIO DE LA LIGA MX

Asimismo, el director técnico del Toluca señaló que no le parece justa la forma en la que se calendarizó el torneo, pues no entiende el motivo por el cuál se dividió la Jornada Doble, Fecha 9 de la Liga MX Clausura 2025.

“ La planificación del futbol mexicano es muy mala porque el rival nos está esperando descansado , nosotros tenemos que jugar en 48 horas, entonces no es justo, porque si es jornada doble es jornada doble para todos.

“Si ellos juegan Concacaf u otro torneo, no importa. Jugamos todos jornada doble para que el fin de semana estemos con el mismo descanso, sino no es para todos igual”, arremetió el estratega escarlata de cara al América vs. Toluca.