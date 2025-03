Tuca Ferretti veía en Guido Pizarro las condiciones para ser entrenador

Alejandro Rodríguez , ex presidente de Tigres , reveló las razones por las que Guido Pizarro se retiró como jugador y asumió la dirección técnica del club universitario , además de revelar que Ricardo ‘Tuca’ Ferretti veía en el argentino todas las características para ser un director técnico.

“ Me lo dijo a mi ya hace 6 años. También Ricardo Ferretti le veía muchas patas de gallo a Guido para ser entrenador por su carácter, por su forma de ser. Guido llega de la escuela argentina, vamos a llamarlo así. Y lo principal que ha tenido es seriedad, formalidad… Alejarse de cualquier cosa escandalosa y, sobre todo, ser amigo del amigo y también compañero de trabajo del compañero de trabajo”, afirmó Rodríguez.

La afición paga por ver un espéctaculo

“La afición es muy demandante, mucho, y lo que quiere la afición es que haya un buen partido. Yo siempre he dicho, aunque tengo las personas que me dicen que estoy mal, de que esto es un espectáculo, porque si a mí me cobran 200 o 300 pesos para entrar a un estadio, es para ver algo bueno, ¿no?”, dijo.