Tuca Ferretti responde a Chucky Lozano sobre abucheos a Selección Mexicana

"He visto que cuando la selección de México gana, inclusive no jugando muy bien, hay muchos comentarios exagerados, alaban una cosa que no existe. También en la otra se critica en una forma que no es adecuada, creo que nos falta lo que siempre digo, equilibrio y cuando voy a hacer una critica positiva o negativa, tienen que ser con base a ciertos criterios de análisis profundos sobre el futbol"