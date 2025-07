Torrent se conmueve en plena conferencia tras regresar a San Luis: "Fui feliz aquí, quizá no lo sabía"

“Hoy me he dado cuenta de que fui muy feliz aquí, quizá no lo sabía en ese momento, pero lo entiendes cuando vuelves. He caminado por el (Parque) Tangamanga y he recordado muchas cosas. El club me trató muy bien, con los jugadores tengo una relación excelente. Si hoy estoy en Rayados es porque pasé por aquí", dijo el técnico español.