    Liga MX

    Carlos Reinoso revela el equipo que le salvó la vida, ¡y no es el América!

    ‘El Maestro’ Carlos Reinoso contó en vivo el nombre del equipo que le salvó la vida y no se trata del club de sus amores, las Águilas del América.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Video El 'Maestro' Reinoso revela el equipo que le salvó la vida

    Carlos Reinoso, uno de los ídolos en la historia de las Águilas del América y a las que también llegó a dirigir en su etapa como director técnico, hizo una tremenda revelación en pleno programa en vivo en Línea de 4 para TUDN.

    En el marco de la presentación del reportaje especial de Toros Neza, un documental que se puede ver ya en plataforma digital de ViX de aquel equipo popular de los años 90 en el futbol mexicano, ‘el Maestro’ Reinoso hizo una declaración sorpresiva.

    Y es que Toros Neza, equipo que en el Verano ’97 llegó a la Final de la Liga mexicana frente a Chivas, entonces dirigido por Enrique Meza, robó los corazones de la afición en general por su atrevimiento tanto dentro como fuera de la cancha, su versatilidad y sus máscaras en la foto del once inicial.

    Pero también, a decir del chileno Carlos Reinoso, fue el equipo que le llegó a salvar la vida luego de una llamada de Juan Antonio Hernández Venegas, empresario detrás del equipo Toros Neza.

    “A mí me salvó la vida el señor Hernández. Mi agradecimiento al señor Hernández, al Toros Neza porque ahí recuperé mi vida y recuperé mi profesión.

    Yo caí en las drogas y me llamó el Sr. Hernández. Tuve una recaída hace 30 años y me llama y me dice, ‘lo voy a mandar a Oceánica’”, contó Carlos Reinoso en el programa de TUDN, Línea de 4, la noche de este viernes.

    Liga MXCarlos Reinoso

