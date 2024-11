“No era bajar, porque América empezó circular y nos faltó lo más valioso, tres pases, perdíamos balón. ¿Y mandar recular mis equipos? No me conocen, por amor de Dios, pero a veces es imposible manejar eso. Esto no es Play-Station, si lo fuera comenzaba con el comando a empujar”, indicó Renato Paiva en conferencia de prensa posterior al Toluca vs. América.