El mediocampista mexicano de 27 años arriba a los Diablos Rojos procedente del Necaxa y se une a las incorporaciones de Sebastián Córdova y Jorge Díaz Price.

Toluca dio a conocer el fichaje de Pavel Pérez con un video en sus redes sociales donde aparece el futbolista recogiendo una rosca de Reyes en las instalaciones del club y recoge su regalo de Reyes que es la playera escarlata con el número 15 en el dorsal.

Pável Pérez ya es Diablo 👹 pic.twitter.com/AS8O8DcAfB — Toluca FC (@TolucaFC) January 6, 2026

Tras no poderse consolidar en Chivas, Pavel Pérez fue transferido al Necaxa en enero del 2025. Con los Rayos disputó 37 partidos con saldo de seis goles y una asistencia.

Con la llegada de Pérez, el ‘Turco’ Mohamed tendrá un plantel más basto para encarar el Clausura 2026, así como la Concacaf Champions Cup.

Las llegadas de Pavel, Córdova y Díaz Price engruesan el mediocampo escarlata conformado por Franco Romero, Marcel Ruiz, Nicolás Castro, Jesús Angulo, Héctor Herrera, Fernando Arce y Víctor Arteaga.

Toluca debuta en el Torneo Clausura 2026 el próximo sábado 10 de enero cuando visite al Monterrey en el Estadio BBVA.