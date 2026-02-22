    Liga MX

    Milito explota en rueda de prensa de Chivas tras perder ante Cruz Azul

    El técnico respondió con molestia una pregunta "sin sentido" tras perder el invicto del Clausura 2026.

    Por:Kevin R. Yu
    ¿Se acabó la temporada para Chivas? Milito explota tras perder vs. Cruz Azul


    Gabriel Milito, técnico de Chivas, explotó en rueda de prensa al responder una pregunta “sin sentido” tras perder el invicto y el paso perfecto del Clausura 2026 ante Cruz Azul.

    Luego de caer 2-1 en el Estadio Cuauhtémoc, Milito fue cuestionado si el golpe sufrido iba a hacer tambalear al Rebaño a tal punto de perderse en el torneo, pregunta que el entrenador argentino respondió de forma contundente.

    “¿Cómo se va a acabar la temporada por una derrota? A qué jugador se le puede pasar en la cabeza que se acabó la temporada que está iniciando con siete partidos”, comenzó preguntándose Milito para después ahondar en su respuesta.

    “Nosotros somos los primeros que sabemos lo difícil que es el recorrido de la Liga y de los rivales que nos toca enfrentar. Así ha sido la tónica del año pasado, de este, pero ¿cómo vamos a abandonar si el equipo está muy bien? No abandonaríamos nunca porque no hay que rendirse y mucho menos en la dinámica en la que estamos. La pregunta no tiene ningún sentido”, añadió el argentino.

    Gabriel Milito lamentó una nueva derrota ante el Cruz Azul de Nicolás Larcamón, pero recordó que, en el futbol moderno, “ganar todos los partidos es imposible”.

    “Es muy complicado en todo el mundo, no somos la excepción a esa regla, lo que sí me gusta es que sostengamos ese espíritu competitivo y amor por el juego”, señaló el estratega.

    Pese a que perdió su racha de seis victorias consecutivas, Chivas sigue siendo el líder del Torneo Clausura 2026 con 18 puntos, dos más que La Máquina.

    “Me duele perder, claro que me duele, las formas, tenemos nuestro estilo, nuestra manera, los rivales también juegan, Cruz Azul es un equipo que neutraliza bastante porque presiona mucho hacia adelante, pero hemos hecho un muy buen partido, nos faltó defender mejor puntualmente esas dos pelotas detenidas, y nos faltó mayor acierto de cara al gol”, puntualizó Milito.

    Chivas tendrá su revancha y la oportunidad de reencontrarse con el triunfo el próximo fin de semana cuando visite al bicampeón Toluca en el Estadio Nemesio Diez.

    Video Resumen | Cruz Azul le quita el invicto a las Chivas y es sublíder del torneo
