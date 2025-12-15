Liga MX ¿Cuántos títulos tiene cada equipo de la Liga MX? Toluca alcanzó a Chivas con 12 títulos conquistados en la Liga MX luego de imponerse en tanda de penales a Tigres en el Apertura 2025.



Video Resumen | ¡Toluca se corona bicampeón en una dramática serie de penales!

Toluca venció a Tigres en la Final de la Liga MX Apertura 2025 en una dramática tanda de penales donde incluso imperó un aspecto importante en la carrera de Antonio Mohamed, el de la cábala, luego de decidir que fuera Luis García Palomera quien saliera como arquero titular en lugar del habitual Hugo González.

Los Diablos Rojos, con su título, alcanzaron a Chivas en títulos ganados en el futbol mexicano de Primera División con 12 copas, una hazaña que obliga a considerarlo entre los equipos denominados grandes del futbol mexicano sin argumentos para no hacerlo.

PUBLICIDAD

Tigres se quedó con ocho títulos en su palmarés, no alcanzó los nueve que tiene por el momento Cruz Azul y está empatado con los ocho que también cuenta en sus vitrinas el Club León.

TÍTULOS DEL TOLUCA EN LIGA MX

Temporada 66-67 por tabla de posiciones

Temporada 67-68 por tabla de posiciones

Temporada 74-75 ganó en un Final Four

Verano 1998 vs. Necaxa

Verano 1999 vs. Atlas

Verano 2000 vs. Santos

Apertura 2002 vs. Morelia

Apertura 2005 vs. Monterrey

Apertura 2008 vs. Cruz Azul

Bicentenario 2010 vs. Santos

Clausura 2025 vs. América

Apertura 2025 vs. Tigres

CAMPEONES EN MÉXICO