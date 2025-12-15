¿Cuántos títulos tiene cada equipo de la Liga MX?
Toluca alcanzó a Chivas con 12 títulos conquistados en la Liga MX luego de imponerse en tanda de penales a Tigres en el Apertura 2025.
Video Resumen | ¡Toluca se corona bicampeón en una dramática serie de penales!
Toluca venció a Tigres en la Final de la Liga MX Apertura 2025 en una dramática tanda de penales donde incluso imperó un aspecto importante en la carrera de Antonio Mohamed, el de la cábala, luego de decidir que fuera Luis García Palomera quien saliera como arquero titular en lugar del habitual Hugo González.
Los Diablos Rojos, con su título, alcanzaron a Chivas en títulos ganados en el futbol mexicano de Primera División con 12 copas, una hazaña que obliga a considerarlo entre los equipos denominados grandes del futbol mexicano sin argumentos para no hacerlo.
Tigres se quedó con ocho títulos en su palmarés, no alcanzó los nueve que tiene por el momento Cruz Azul y está empatado con los ocho que también cuenta en sus vitrinas el Club León.
TÍTULOS DEL TOLUCA EN LIGA MX
- Temporada 66-67 por tabla de posiciones
- Temporada 67-68 por tabla de posiciones
- Temporada 74-75 ganó en un Final Four
- Verano 1998 vs. Necaxa
- Verano 1999 vs. Atlas
- Verano 2000 vs. Santos
- Apertura 2002 vs. Morelia
- Apertura 2005 vs. Monterrey
- Apertura 2008 vs. Cruz Azul
- Bicentenario 2010 vs. Santos
- Clausura 2025 vs. América
- Apertura 2025 vs. Tigres
CAMPEONES EN MÉXICO
- América 16 títulos
- Chivas 12
- Toluca 12
- Cruz Azul 9
- León 8
- Tigres 8
- Pumas 7
- Pachuca 7
- Santos 6
- Monterrey 5
- Atlante 3
- Necaxa 3
- Atlas 3
- Puebla 2
- Zacatepec 2
- Veracruz 2
- Oro 1
- Morelia 1
- España 1
- Tecos 1
- Asturias 1
- Marte 1
- Tampico 1
- Xolos 1