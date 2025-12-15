    Liga MX

    ¿Cuántos títulos tiene cada equipo de la Liga MX?

    Toluca alcanzó a Chivas con 12 títulos conquistados en la Liga MX luego de imponerse en tanda de penales a Tigres en el Apertura 2025.

    Video Resumen | ¡Toluca se corona bicampeón en una dramática serie de penales!

    Toluca venció a Tigres en la Final de la Liga MX Apertura 2025 en una dramática tanda de penales donde incluso imperó un aspecto importante en la carrera de Antonio Mohamed, el de la cábala, luego de decidir que fuera Luis García Palomera quien saliera como arquero titular en lugar del habitual Hugo González.

    Los Diablos Rojos, con su título, alcanzaron a Chivas en títulos ganados en el futbol mexicano de Primera División con 12 copas, una hazaña que obliga a considerarlo entre los equipos denominados grandes del futbol mexicano sin argumentos para no hacerlo.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Un emocionado y casi sin voz Paulinho describe así el secreto de Toluca
    2:47

    Un emocionado y casi sin voz Paulinho describe así el secreto de Toluca

    Liga MX
    Toluca es bicampeón de Liga MX tras vencer a Tigres con penales cardíacos
    2 mins

    Toluca es bicampeón de Liga MX tras vencer a Tigres con penales cardíacos

    Liga MX
    Final Toluca vs. Tigres: la reacción de Guido Pizarro ante un error de Nahuel Guzmán que casi cuesta el gol
    1 mins

    Final Toluca vs. Tigres: la reacción de Guido Pizarro ante un error de Nahuel Guzmán que casi cuesta el gol

    Liga MX
    Final Toluca vs. Tigres: así reciben a Alexis Vega tras entrar de cambio por Jesús Angulo
    1 mins

    Final Toluca vs. Tigres: así reciben a Alexis Vega tras entrar de cambio por Jesús Angulo

    Liga MX
    ¡Lamentable! Aficionado al Toluca agrede a André-Pierre Gignac
    1 mins

    ¡Lamentable! Aficionado al Toluca agrede a André-Pierre Gignac

    Liga MX
    Final Toluca vs. Tigres: Gignac encara a Luis Enrique Santander antes del descanso
    1 mins

    Final Toluca vs. Tigres: Gignac encara a Luis Enrique Santander antes del descanso

    Liga MX
    Final Liga MX, hay polémica en el gol de Tigres, ¿había o no falta sobre Brunetta?
    1 mins

    Final Liga MX, hay polémica en el gol de Tigres, ¿había o no falta sobre Brunetta?

    Liga MX
    ¿Había o no falta en la jugada del gol? Se desata la polémica en el 1T
    1:21

    ¿Había o no falta en la jugada del gol? Se desata la polémica en el 1T

    Liga MX
    Final Liga MX: Toluca recibe infernal apoyo previo al juego vs. Tigres
    1 mins

    Final Liga MX: Toluca recibe infernal apoyo previo al juego vs. Tigres

    Liga MX
    ¡EN VIVO! Toluca vs. Tigres, Gran Final del Apertura 2025 de Liga MX
    Liga MX

    Tigres se quedó con ocho títulos en su palmarés, no alcanzó los nueve que tiene por el momento Cruz Azul y está empatado con los ocho que también cuenta en sus vitrinas el Club León.

    TÍTULOS DEL TOLUCA EN LIGA MX

    • Temporada 66-67 por tabla de posiciones
    • Temporada 67-68 por tabla de posiciones
    • Temporada 74-75 ganó en un Final Four
    • Verano 1998 vs. Necaxa
    • Verano 1999 vs. Atlas
    • Verano 2000 vs. Santos
    • Apertura 2002 vs. Morelia
    • Apertura 2005 vs. Monterrey
    • Apertura 2008 vs. Cruz Azul
    • Bicentenario 2010 vs. Santos
    • Clausura 2025 vs. América
    • Apertura 2025 vs. Tigres

    CAMPEONES EN MÉXICO

    • América 16 títulos
    • Chivas 12
    • Toluca 12
    • Cruz Azul 9
    • León 8
    • Tigres 8
    • Pumas 7
    • Pachuca 7
    • Santos 6
    • Monterrey 5
    • Atlante 3
    • Necaxa 3
    • Atlas 3
    • Puebla 2
    • Zacatepec 2
    • Veracruz 2
    • Oro 1
    • Morelia 1
    • España 1
    • Tecos 1
    • Asturias 1
    • Marte 1
    • Tampico 1
    • Xolos 1
    Relacionados:
    Liga MXToluca

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Cómplices
    Gratis
    El extraño retorno de Diana Salazar
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX