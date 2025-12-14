Liga MX Final Liga MX, hay polémica en el gol de Tigres, ¿había o no falta sobre Brunetta? El silbante pitó la infracción en las afueras del área y entre Gignac y Gorriarán hicieron el gol.

Por: Alonso Ramírez

Video ¿Había o no falta en la jugada del gol? Se desata la polémica en el 1T

La Gran Final ente Toluca y Tigres se disputó en la cancha del Estadio Nemesio Díez, este encuentro definirá al campeón del Apertura 2025 de la Liga MX.

En los primeros minutos del juego, Juan Brunetta recibió una falta en las afueras del área, el silbante la marcó y amonestó al defensor de los Diablos Rojos.

PUBLICIDAD

Tras el cobro de la falta, cayó el primer gol del partido, André-Pierre Gignac disparó, pero Fernando Gorriarán desvió el esférico y terminó en las redes del arco, esto ponía el marcador global 2-0 a favor de los Tigres.

En el análisis arbitral, Fernando Guerrero no vio de primera intención alguna falta, “No hay ninguna falta, no hay ni empujón, ni siquiera una patada, se equivoca el árbitro y ya influye en el marcador”, señaló.

A lo que, desde el palco, David Faitelson comentó, “Hay una patada abajo, perdóname Cantante”, y Andrés Vaca le hizo segunda, “Pisotón en el tobillo de Brunetta, pero clarísimo”.

Tras revisar cuidadosamente, el ‘Cantante’ Guerrero rectificó y agradeció la corrección, “Tienen razón, no había visto ese punto de contacto, rectifico, por fin le atinaron”.

Así se esclareció la polémica que había levantado nuestro analista arbitral en la primera parte de la Gran Final de vuelta en el infierno.