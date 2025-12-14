    Liga MX

    Final Toluca vs. Tigres: así reciben a Alexis Vega tras entrar de cambio por Jesús Angulo

    El delantero no estaba al 100 por ciento pero Antonio Mohamed decidió darle minutos de juego en el partido decisivo.

    Video ¡Osote lamentable e imperdonable de Everardo Lopez!

    La Final de vuelta Toluca vs. Tigres marcó el regreso a las canchas del delantero mexicano Alexis Vega y uno de los referentes de estos Diablos Rojos, determinante en la consecución del título en el Clausura 2025 y quien ahora reapareció en busca del bicampeonato.

    Más sobre Liga MX

    ¡Lamentable! Aficionado al Toluca agrede a André-Pierre Gignac
    1 mins

    ¡Lamentable! Aficionado al Toluca agrede a André-Pierre Gignac

    Liga MX
    Final Liga MX, hay polémica en el gol de Tigres, ¿había o no falta sobre Brunetta?
    1 mins

    Final Liga MX, hay polémica en el gol de Tigres, ¿había o no falta sobre Brunetta?

    Liga MX
    ¿Había o no falta en la jugada del gol? Se desata la polémica en el 1T
    1:21

    ¿Había o no falta en la jugada del gol? Se desata la polémica en el 1T

    Liga MX
    Final Liga MX: Toluca recibe infernal apoyo previo al juego vs. Tigres
    1 mins

    Final Liga MX: Toluca recibe infernal apoyo previo al juego vs. Tigres

    Liga MX
    ¡EN VIVO! Toluca vs. Tigres, Gran Final del Apertura 2025 de Liga MX
    Liga MX
    XI de Toluca confirmado, cambio en la portería ante Tigres
    1:45

    XI de Toluca confirmado, cambio en la portería ante Tigres

    Liga MX
    Toluca y Tigres revelan alineaciones para Vuelta de la Final del Apertura 2025
    1 mins

    Toluca y Tigres revelan alineaciones para Vuelta de la Final del Apertura 2025

    Liga MX
    Final Liga MX: Lo que representará el regreso de Alexis Vega en la Final vs. Tigres
    1 mins

    Final Liga MX: Lo que representará el regreso de Alexis Vega en la Final vs. Tigres

    Liga MX
    Final Toluca vs. Tigres: así luce Alexis Vega rumbo al Nemesio Diez, ¿juega o no la vuelta?
    1 mins

    Final Toluca vs. Tigres: así luce Alexis Vega rumbo al Nemesio Diez, ¿juega o no la vuelta?

    Liga MX
    ¡Así lució Vega hacía el bus que lo llevará al estadio para la Final!
    1:23

    ¡Así lució Vega hacía el bus que lo llevará al estadio para la Final!

    Liga MX

    Con el juego en el momento de entrada empatado 2-2 en el marcador global, Antonio Mohamed decidió darle minutos en la cancha al también seleccionado mexicano luego de varias semanas inactivo debido a una lesión y pese a no estar al 100 por ciento.

    PUBLICIDAD

    La última aparición de Alexis Vega en la Liga MX con Toluca fue en la Jornada 15 frente al Pachuca en el que fue titular y debió salir de cambio al 74 por lesión para no volver a jugar sino hasta ahora, en el juego decisivo del futbol mexicano.

    La entrada de Alexis Vega se dio sobre el minuto 80 tras entrar de cambio por Jesús Angulo en un momento álgido del encuentro en busca del título 12 del Toluca o de la novena estrella en el caso de Tigres.

    Alexis Vega, quien no había aparecido en toda la Liguilla, volvió al terreno de juego después de 13 partidos disputados en el torneo regular de los cuales 11 fueron como titular e hizo cuatro goles.

    Relacionados:
    Liga MXAlexis VegaToluca

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Cómplices
    Gratis
    El extraño retorno de Diana Salazar
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX