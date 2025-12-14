Liga MX Final Toluca vs. Tigres: así reciben a Alexis Vega tras entrar de cambio por Jesús Angulo El delantero no estaba al 100 por ciento pero Antonio Mohamed decidió darle minutos de juego en el partido decisivo.

Video ¡Osote lamentable e imperdonable de Everardo Lopez!

La Final de vuelta Toluca vs. Tigres marcó el regreso a las canchas del delantero mexicano Alexis Vega y uno de los referentes de estos Diablos Rojos, determinante en la consecución del título en el Clausura 2025 y quien ahora reapareció en busca del bicampeonato.

Con el juego en el momento de entrada empatado 2-2 en el marcador global, Antonio Mohamed decidió darle minutos en la cancha al también seleccionado mexicano luego de varias semanas inactivo debido a una lesión y pese a no estar al 100 por ciento.

PUBLICIDAD

La última aparición de Alexis Vega en la Liga MX con Toluca fue en la Jornada 15 frente al Pachuca en el que fue titular y debió salir de cambio al 74 por lesión para no volver a jugar sino hasta ahora, en el juego decisivo del futbol mexicano.

La entrada de Alexis Vega se dio sobre el minuto 80 tras entrar de cambio por Jesús Angulo en un momento álgido del encuentro en busca del título 12 del Toluca o de la novena estrella en el caso de Tigres.