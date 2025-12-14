    Tigres

    Guido Pizarro puede hacer historia si gana título con Tigres en Liga MX

    El entrenador argentino está a un partido de levantar su primer trofeo como técnico y romper una marca vigente desde 1997 en el futbol mexicano.

    Video Guido Pizarro puede hacer historia con Tigres en la final de la Liga MX

    Los Tigres, dirigidos por Guido Pizarro, luego de ganar 1-0 en la Ida de la Final ante Toluca quedaron a 90 minutos de conquistar la Liga MX por novena ocasión, un logro que marcaría apenas el segundo título del club en la era posterior a Ricardo Ferretti y un hito para el actual director técnico de los universitarios.

    El estratega argentino, de 35 años, está cerca de hacer historia al convertirse en el entrenador más joven en ganar el campeonato mexicano dentro del formato de torneos cortos, superando una marca que se mantiene vigente desde finales de los años noventa.

    El récord actual pertenece a Luis Fernando Tena, quien llevó a Cruz Azul al título del Invierno 1997 con apenas 39 años, estableciendo un hito que se ha mantenido intacto durante casi tres décadas.

    De lograr el campeonato con Tigres, Pizarro rompería esa marca generacional, aunque no sería el técnico más joven en coronarse dentro del futbol profesional mexicano en términos históricos.

    El profesionalismo en México se instauró en la temporada 1943-1944 y, desde entonces, el récord absoluto pertenece al costarricense Rodolfo 'Butch' Muñoz, campeón con el Club España en la campaña 1944-1945 con apenas 32 años y cinco meses.

    Después de Muñoz, los técnicos más jóvenes en levantar un título fueron Bora Milutinovic, campeón con Pumas en 1980-1981, y Víctor Manuel Vucetich, monarca con León en 1990-1991, ambos con 36 años.

    Así, el Apertura 2025 puede colocar a Pizarro como el entrenador más joven campeón histórico.

