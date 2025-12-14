Liga MX ¡Lamentable! Aficionado al Toluca agrede a André-Pierre Gignac Al momento de irse a la banca, el futbolista francés recibe agresión con una bandera por parte de una persona que estaba cerca del jugador.

Por: Baudelio García Espinosa

Video ¡Agreden a Gignac en las bancas del Nemesio Diez!

El futbolista francés André-Pierre Gignac fue titular en la Final Toluca ante Tigres, fiel a su estilo pesó dentro y fuera de la cancha, en los minutos que estuvo en el terreno de juego.

Si bien los años no pasan en vano, el francés no pierde el olfato goleador y por esa razón Guido Pizarro confió en su experiencia para generar peligro en la zaga defensiva del Toluca.

Durante el primer tiempo y tras una jugada polémica s e hizo de palabras con el asistente Luis Enrique Santander y al medio tiempo siguió con los reclamos a los rivales y cuerpo arbitral.

Al minuto 59, Gignac salió de cambio y en una toma exclusiva de TUDN al momento de ingresar a su banca, un aficionado al Toluca con una bandera de los Diablos Rojos agredió al jugador, lo que fue visto por un integrante de seguridad del estadio quien de inmediato tomó cartas en el asunto.