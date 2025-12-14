Liga MX Final Toluca vs. Tigres: la reacción de Guido Pizarro ante un error de Nahuel Guzmán que casi cuesta el gol La cara del director técnico felino ante una mala colocación del portero argentino que casi acabó en gol de Federico Pereira.



Video La 'Nahuelada' de la final que casi le provoca un infarto a Guido Pizarro

La Final Toluca vs. Tigres de la Liga MX Apertura 2025 se fue a tiempos extra luego de que los Diablos remontaran un 0-1 en el Estadio Nemesio Diez para ganar 2-1 en tiempo reglamentario, empate global de 2-2 y que envió el juego al añadido para definir al campeón.

Nahuel Guzmán y Adré-Pierre Gignac fueron dos de los jugadores más veteranos y referentes de la UANL que saltaron como titulares, pero con todo y su experiencia, el guardameta argentino casi cometió un error que acababa en gol.

Fue en el primer tiempo extra que una mala colocación del ‘Patón’ Guzmán casi acaba en gol de Federico Pereira, quien desde atrás del medio campo quiso sorprender con un disparo lejano al guardameta argentino.

Sin embargo, el tiro del uruguayo fue descompuesto, pero la mala colocación del portero de Tigres casi permite que con todo y el mal disparo el balón fuera a las redes, lo que evitó Nahuel Guzmán con complicaciones.

El propio portero argentino realizó un suspiro después de su falla que logró resolver, pues estuvo a centímetros de que se marcara el 3-1, el 3-2 en el global, que perfilara al Toluca como bicampeón del futbol mexicano.