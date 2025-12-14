    Liga MX

    Final Toluca vs. Tigres: la reacción de Guido Pizarro ante un error de Nahuel Guzmán que casi cuesta el gol

    La cara del director técnico felino ante una mala colocación del portero argentino que casi acabó en gol de Federico Pereira.

    Video La 'Nahuelada' de la final que casi le provoca un infarto a Guido Pizarro

    La Final Toluca vs. Tigres de la Liga MX Apertura 2025 se fue a tiempos extra luego de que los Diablos remontaran un 0-1 en el Estadio Nemesio Diez para ganar 2-1 en tiempo reglamentario, empate global de 2-2 y que envió el juego al añadido para definir al campeón.

    Nahuel Guzmán y Adré-Pierre Gignac fueron dos de los jugadores más veteranos y referentes de la UANL que saltaron como titulares, pero con todo y su experiencia, el guardameta argentino casi cometió un error que acababa en gol.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Final Toluca vs. Tigres: así reciben a Alexis Vega tras entrar de cambio por Jesús Angulo
    1 mins

    Final Toluca vs. Tigres: así reciben a Alexis Vega tras entrar de cambio por Jesús Angulo

    Liga MX
    ¡Lamentable! Aficionado al Toluca agrede a André-Pierre Gignac
    1 mins

    ¡Lamentable! Aficionado al Toluca agrede a André-Pierre Gignac

    Liga MX
    Final Toluca vs. Tigres: Gignac encara a Luis Enrique Santander antes del descanso
    1 mins

    Final Toluca vs. Tigres: Gignac encara a Luis Enrique Santander antes del descanso

    Liga MX
    Final Liga MX, hay polémica en el gol de Tigres, ¿había o no falta sobre Brunetta?
    1 mins

    Final Liga MX, hay polémica en el gol de Tigres, ¿había o no falta sobre Brunetta?

    Liga MX
    ¿Había o no falta en la jugada del gol? Se desata la polémica en el 1T
    1:21

    ¿Había o no falta en la jugada del gol? Se desata la polémica en el 1T

    Liga MX
    Final Liga MX: Toluca recibe infernal apoyo previo al juego vs. Tigres
    1 mins

    Final Liga MX: Toluca recibe infernal apoyo previo al juego vs. Tigres

    Liga MX
    ¡EN VIVO! Toluca vs. Tigres, Gran Final del Apertura 2025 de Liga MX
    Liga MX
    XI de Toluca confirmado, cambio en la portería ante Tigres
    1:45

    XI de Toluca confirmado, cambio en la portería ante Tigres

    Liga MX
    Toluca y Tigres revelan alineaciones para Vuelta de la Final del Apertura 2025
    1 mins

    Toluca y Tigres revelan alineaciones para Vuelta de la Final del Apertura 2025

    Liga MX
    Final Liga MX: Lo que representará el regreso de Alexis Vega en la Final vs. Tigres
    1 mins

    Final Liga MX: Lo que representará el regreso de Alexis Vega en la Final vs. Tigres

    Liga MX

    Fue en el primer tiempo extra que una mala colocación del ‘Patón’ Guzmán casi acaba en gol de Federico Pereira, quien desde atrás del medio campo quiso sorprender con un disparo lejano al guardameta argentino.

    Sin embargo, el tiro del uruguayo fue descompuesto, pero la mala colocación del portero de Tigres casi permite que con todo y el mal disparo el balón fuera a las redes, lo que evitó Nahuel Guzmán con complicaciones.

    El propio portero argentino realizó un suspiro después de su falla que logró resolver, pues estuvo a centímetros de que se marcara el 3-1, el 3-2 en el global, que perfilara al Toluca como bicampeón del futbol mexicano.

    Incluso el director técnico de Tigres, Guido Pizarro, hizo una cara de incredulidad ante la falla de su jugador que no acabó en regaño o desesperación gracias a que Nahuel Guzmán resolvió a tiempo.

    Relacionados:
    Liga MXTolucaTigresNahuel Guzmán

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Cómplices
    Gratis
    El extraño retorno de Diana Salazar
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX