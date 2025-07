'Tito' Villa y Alexis Vega 'hacen las pases' en vivo tras polémica en redes

" Intercambiamos un par de tweets y solamente quedó en eso . Después volví a ser el mismo, volví a disfrutar de lo que más me gustaba que es jugar futbol".

Y es que cuando se especuló sobre la posible llegada de Vega al Cruz Azul, 'Tito' Villa publicó en su cuenta de X (Twitter), que sería demasiado premio para él con sus antecedentes, a lo que el delantero contestó al llamarlo mal informado, por lo que ahora, el ex artillero de La Máquina reconoció su evolución y el gran momento que vive.

" Llegué a un grandísimo equipo que es mi casa, que hay que decir que ahí me formé como persona, me arroparon, me recibieron con los brazos abiertos y era lo que necesitaba", aceptó Alexis ante el reconocimiento de Villa.