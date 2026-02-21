Tijuana vs. Mazatlán EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX
Xolos y los Cañoneros se enfrentan en la Frontera en duelo correspondiente a la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.
Video ¿A medianoche un partido? Así puedes ver la Jornada 7 del Clausura 2026
GOL DE TIJUANA
A los 9 minutos, tras una diagonal retrasada desde costado derecho de Ramiro Árciga, apareció de atrás Kevin Castañeda, la prendió desde la media luna y, ante el desvío defensivo, el balón se fue a las redes para el 1-0 de Tijuana.
