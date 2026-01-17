    Liga MX

    Gol de último minuto impide que los Xolos de Tijuana ganen primer partido en casa

    Los fronterizos tenían todo para ganar en el Estadio Caliente, pero Fidel Barajas dio la última palabra.

    Por:Fernando Vázquez
    Tijuana tenía todo listo para conseguir su primer triunfo como local en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, pero una genialidad de último minuto arrebató el hueso a los caninos quienes todavía no saben lo que es ganar en el Estadio Caliente en este certamen.

    Marcador de 1-1 entre los Xolos y el Atlético de San Luis en duelo de la Jornada 3 en un encuentro que se definió prácticamente en el último instante del compromiso.

    Información en progreso.

    Partidos de Jornada 3 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX

    • Mazatlán 1-5 Monterrey
    • Necaxa 0-1 Atlas
    • Chivas 2-1 Querétaro
    • Tigres 0-0 Toluca
    • Xolos vs. San Luis
    • Pumas vs. León
    • Santos vs. Juárez
    • Pachuca vs. América
    Liga MX, Club Tijuana, Atlético de San Luis

