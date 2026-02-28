    Liga MX

    Tigres sufrirá cambio de fecha en partido de la Liga MX, con reglamento en mano

    Al conjunto felino se le enciman dos partidos en días consecutivos, por lo que habrá un reajuste en su calendario.

    Por:Fernando Vázquez
    Video Tigres cambiará de fecha partido ante Querétaro por compromiso en Concacaf

    Los Tigres de la UANL tendrán un reajuste en su calendario, específicamente dentro del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, todo debido a que se juntarán partidos en días consecutivos para el conjunto dirigido por Guido Pizarro.

    Vladimir García, repotero de TUDN, dio a conocer que el conjunto felino deberá tener un cambio en su calendario dentro del futbol mexicano, todo después de que se dieran a conocer las fechas y horarios de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup.

    En ese tenor, Tigres tenía pactado disputar su duelo de la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX ante Querétaro en el Estadio Universitario el próximo 13 de marzo.

    La Concacaf dictaminó que, un día antes, los Tigres deberán estar en la cancha del Cincinnati para disputar la ida de los Octavos de Final de la Champions Cup.

    Ante este panorama, y con el reglamento en mano en el futbol mexicano en el que se establece que ningún equipo podrá jugar un partido sino hasta 72 horas después de terminado un duelo en territorio extranjero, por lo que el duelo del 13 de marzo se reprogramará.

    Se estima que el partido Tigres vs. Querétaro tendría lugar el próximo domingo 15 de marzo, todo a falta de hacerse oficial.

    Liga MX Tigres

