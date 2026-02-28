concacaf champions cup Fechas y horarios de los Octavos de Final de la Concacacaf Champions Cup 2026 Concacaf anuncia el calendario completo de la ronda de los mejores 16 en el certamen regional.

Video Así se jugarán los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup con América y el Inter de Messi



La Concacaf dio a conocer las fechas y horarios oficiales de los partidos de Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026 que tiene ya la inclusión del resto de equipos que faltaban por debutar y que habían conseguido su boleto a esta fase de forma directa.

La Primera Ronda terminó ya con los últimos clasificados a Octavos de Final y, de esta forma, el camino rumbo al título que actualmente defiende Cruz Azul está definido.

Y este miércoles el conjunto del América, sin brillar, eliminó al Olimpia para avanzar a la siguiente fase, por su parte, Rayados hizo lo propio al supera al Xelajú en el Giigante de Acero.

Con la participación de los equipos de la MLS aumentaron los clasificados gracias a los pases de Nashville, LAFC, Cincinnati y Vancouver Whitecaps, a espera de LA Galaxy y Philadelphia Union en sus eliminatorias.

PARTIDOS DE OCTAVOS DE FINAL EN LA CONCACAF CHAMPIONS CUP 2026: FECHAS Y HORARIOS



Los duelos se disputarán a ida y vuelta. Cabe resaltar que el gol de visitante contará como criterio de desempate.

- Martes 10 de marzo de 2026

Philadelphia Union vs. América: 17:00 hrs. del centro de México, 7pm ET, 4pm PT.

Monterrey vs. Cruz Azul: 19:00 hrs. del centro de México, 9pm ET, 6pm PT.

LAFC vs. Alajuelense: 21:00 hrs. del centro de México, 11pm ET, 8pm PT.

- Miércoles 11 de marzo de 2026

Nashville vs. Inter Miami: 17:30 hrs. del centro de México, 7:30pm ET, 4:30pm PT

LA Galaxy vs. Mount Pleasant: 19:30 hrs. del centro de México, 9:30pm ET, 6:30pm PT.

San Diego FC vs. Deportivo Toluca FC: 21:30 hrs del centro de México, 11:30pm ET, 8:30pm PT.

- Jueves 12 de marzo de 2026

Cincinnati vs. Tigres: 19:00 hrs. del centro de México, 9pm ET, 6pm PT.

Vancouver Whitecaps FC vs. Seattle Sounders: 21:00 hrs. del centro de México, 11pm ET, 8pm PT.

PARTIDOS DE VUELTA

- Martes 17 de marzo

Alajuelense vs Los Angeles FC : 19:00 hrs. del centro de México, 9pm ET, 6pm PT.

: 19:00 hrs. del centro de México, 9pm ET, 6pm PT. Cruz Azul vs Monterrey: 21:00 hrs. del centro de México, 11pm ET, 8pm PT.

- Miércoles 18 de marzo

Inter Miami vs Nashville SC : 19:00 hrs. del centro de México, 9pm ET, 6pm PT.

: 19:00 hrs. del centro de México, 9pm ET, 6pm PT. América vs Philadelphia Union : 19:00 hrs. del centro de México, 9pm ET, 6pm PT.

: 19:00 hrs. del centro de México, 9pm ET, 6pm PT. Seattle Sounders vs Vancouver Whitecaps : 21:00 hrs. del centro de México, 11pm ET, 8pm PT.

: 21:00 hrs. del centro de México, 11pm ET, 8pm PT. Toluca vs San Diego FC: 21:00 hrs. del centro de México, 11pm ET, 8pm PT.

- Jueves 19 de marzo