    Liga MX

    Tigres, a detalles de sumar refuerzo proveniente del futbol de España

    El jugador sudamericano suma 14 partidos esta temporada con su actual club en LaLiga.

    Por:Jaime Bernal
    add
    Síguenos en Google
    Video Palavecino enumera las razones para ir al Cruz Azul

    Tigres está muy cerca de sumar un refuerzo proveniente de la Liga de España para el Clausura 2026 de la Liga MX que inicia este viernes.

    Se trata del colombiano colombiano John Solís, de 21 años de edad, actual jugador del Girona de la Primera División de España y que todo indica es del gusto del entrenador argentino Guido Pizarro.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    El Clausura 2026 arranca con tecnología semiautomática para el fuera de lugar
    2 mins

    El Clausura 2026 arranca con tecnología semiautomática para el fuera de lugar

    Liga MX
    ¡La ‘maldición’ de técnicos mexicanos en los últimos 10 Clausuras de la Liga MX!
    1 mins

    ¡La ‘maldición’ de técnicos mexicanos en los últimos 10 Clausuras de la Liga MX!

    Liga MX
    Javier Aquino ya tiene nuevo equipo
    1 mins

    Javier Aquino ya tiene nuevo equipo

    Liga MX
    Los mejores goles del América en las Jornada 1, ¿los recuerdas todos?
    1 mins

    Los mejores goles del América en las Jornada 1, ¿los recuerdas todos?

    Liga MX
    Mazatlán FC vs. FC Juárez: horario y dónde ver el partido de Jornada 1 de la Liga MX Clausura 2026
    2 mins

    Mazatlán FC vs. FC Juárez: horario y dónde ver el partido de Jornada 1 de la Liga MX Clausura 2026

    Liga MX
    Horario y dónde ver el Tijuana vs. América de la Jornada 1 del Clausura 2026
    1 mins

    Horario y dónde ver el Tijuana vs. América de la Jornada 1 del Clausura 2026

    Liga MX
    Atlas vs. Puebla: horario y dónde ver el partido de Jornada 1 de la Liga MX Clausura 2026
    2 mins

    Atlas vs. Puebla: horario y dónde ver el partido de Jornada 1 de la Liga MX Clausura 2026

    Liga MX
    Los procesos cortos no ayudan a los jugadores en México: DT de San Luis
    1 mins

    Los procesos cortos no ayudan a los jugadores en México: DT de San Luis

    Liga MX
    El técnico de San Luis no está muy de acuerdo con los torneos cortos en México
    2:36

    El técnico de San Luis no está muy de acuerdo con los torneos cortos en México

    Liga MX
    ¿Álvaro Fidalgo regresa a Europa? Esto se sabe del futuro del americanista
    1 mins

    ¿Álvaro Fidalgo regresa a Europa? Esto se sabe del futuro del americanista

    Liga MX

    El mediocampista colombiano de 21 años Jhon Solís, del Girona de España, está a detalles de ser el refuerzo de Tigres para el Clausura 2026”, informa Vladimir García de TUDN.

    Me dicen está muy avanzado, tienen un par de opciones más, pero van por el colombiano”, añadió.

    Solís, que esta campaña ha disputado 14 partidos, 12 de liga y dos de la Copa del Rey con el Girona, ha hecho parte de selecciones juveniles de su país y con el Atlético Nacional ganó la liga, la Copa y la Supercopa de Colombia.

    Solís ha perdido protagonismo esta temporada y todo indica que su lugar en el club español sería ocupado por el argentino Claudio Echeverri.

    Relacionados:
    Liga MXTigresJhon Solís

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Toros Neza
    Gratis
    Casados con hijos
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX