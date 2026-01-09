Liga MX Tigres, a detalles de sumar refuerzo proveniente del futbol de España El jugador sudamericano suma 14 partidos esta temporada con su actual club en LaLiga.

Video Palavecino enumera las razones para ir al Cruz Azul

Se trata del colombiano colombiano John Solís, de 21 años de edad, actual jugador del Girona de la Primera División de España y que todo indica es del gusto del entrenador argentino Guido Pizarro.

PUBLICIDAD

“ El mediocampista colombiano de 21 años Jhon Solís, del Girona de España, está a detalles de ser el refuerzo de Tigres para el Clausura 2026”, informa Vladimir García de TUDN.

“ Me dicen está muy avanzado, tienen un par de opciones más, pero van por el colombiano”, añadió.

Solís, que esta campaña ha disputado 14 partidos, 12 de liga y dos de la Copa del Rey con el Girona, ha hecho parte de selecciones juveniles de su país y con el Atlético Nacional ganó la liga, la Copa y la Supercopa de Colombia.