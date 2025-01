Su determinación, según explico, no tiene relación con un tema futbolístico si no con un algo netamente familiar. Su esposa está a unos días de dar a luz otro pequeño de la pareja, además perdió a su madre en el mes de diciembre y ella quiere estar al lado de su padre, y traerlo a México por cuestiones de visa es muy complicado.

"Una disculpa a toda la afición por salir así pero no me servía de nada quedar con todo esto y no entregarme al ciento como siempre me entregué", finalizó.