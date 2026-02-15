Thiago Espinosa usará mismo número que Fidalgo y Paul Aguilar
El jugador uruguayo fue registrado de forma oficial en la Liga MX y puede debutar ante Puebla.
Thiago Espinosa, último refuerzo del América, fue registrado de forma oficial en la Liga MX este domingo tras corroborar su inscripción en la página web oficial.
El juvenil uruguayo llegó a media semana para dar sus primeras palabras y en días anteriores viajó a El Salvador para el trámite de la visa de trabajo.
Cabe recordar que sin este documento, América no podía inscribir al sudamericano que decidió usar el número 22 que Álvaro Fidalgo tuvo cuando llegó a la Liga MX en 2020.
JUGADORES CON EL NÚMERO 22 EN AMÉRICA
Thiago Espinosa querrá emular los pasos de dos leyendas del América como lo fueron Álvaro Fidalgo y Paul Aguilar, aunque si bien el naturalizado mexicano solo utilizó el 22 por un año, esto antes de usar el 8 con el que se despidió.
En cambio, Paul Aguilar lo portó durante 9 años, el jugador que más tiempo lo ha usado en el actual Siglo XXI. Los otros futbolistas que lo han tenido no han brillado como se esperaba.
- Jorge Meré - temporada 2021-22
- Álvaro Fidalgo - temporada 2020-21
- Paul Aguilar - temporada 2011-12 a 2020-21
- Matías Vuoso - temporada 2010-11
- Alvin Mendonza - temporada 2004-05 a 2008-09
- Christian Ramírez - temporada 2003-04
- Ignacio Mendoza - temporada 2000-01
- Damián Álvarez - temporada 1999-00
- Jorge Hernández - temporada 1999-00
- Salvador Lara - temporada 1997-98.