Liga MX Thiago Espinosa usará mismo número que Fidalgo y Paul Aguilar El jugador uruguayo fue registrado de forma oficial en la Liga MX y puede debutar ante Puebla.

Video A seguir los pasos de Fidalgo: Thiago Espinosa lo busca emular por esta razón

Thiago Espinosa, último refuerzo del América, fue registrado de forma oficial en la Liga MX este domingo tras corroborar su inscripción en la página web oficial.

El juvenil uruguayo llegó a media semana para dar sus primeras palabras y en días anteriores viajó a El Salvador para el trámite de la visa de trabajo.

Cabe recordar que sin este documento, América no podía inscribir al sudamericano que decidió usar el número 22 que Álvaro Fidalgo tuvo cuando llegó a la Liga MX en 2020.

JUGADORES CON EL NÚMERO 22 EN AMÉRICA



Thiago Espinosa querrá emular los pasos de dos leyendas del América como lo fueron Álvaro Fidalgo y Paul Aguilar, aunque si bien el naturalizado mexicano solo utilizó el 22 por un año, esto antes de usar el 8 con el que se despidió.

En cambio, Paul Aguilar lo portó durante 9 años, el jugador que más tiempo lo ha usado en el actual Siglo XXI. Los otros futbolistas que lo han tenido no han brillado como se esperaba.