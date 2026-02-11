    Liga MX

    Thiago Espinosa ilusiona con sus palabras como americanista "Llegó al más grande"

    El futbolista uruguayo llegó a México y de inmediato se traslado al estadio para ver el juego de las Águilas.

    Por:
    Raúl Martínez
    Thiago Espinosa, último refuerzo del América, llegó a la Ciudad de México y de inmediato se traslado al estadio Ciudad de los Deportes para presenciar el encuentro de las Águilas frente al Olimpia.

    El defensor uruguayo fue recibido en el aeropuerto por algunos aficionados azulcremas que le dieron la bienvenida y a seguró que llega al club más grande de México.

    Me siento muy contento por estar acá, sé al gran club que llegó, sé que es el más grande de México y uno de los más grande de América. Simplemente decirle a la hinchada que tienen un jugador que va a dejar todo en el campo”, indicó Espinosa.

    Después de atender a la prensa, el defensor uruguayo se traslado al estadio Ciudad de los Deportes donde desde un palco vio el encuentro de vuelta ante el Olimpia.

    Thiago Espinosa se desempeña como defensa lateral y competirá por un lugar en el equipo de André Jardine con el colombiano Cristian Borja.

