Liga MX Thiago Espinosa ilusiona con sus palabras como americanista "Llegó al más grande" El futbolista uruguayo llegó a México y de inmediato se traslado al estadio para ver el juego de las Águilas.

El defensor uruguayo fue recibido en el aeropuerto por algunos aficionados azulcremas que le dieron la bienvenida y a seguró que llega al club más grande de México.

“ Me siento muy contento por estar acá, sé al gran club que llegó, sé que es el más grande de México y uno de los más grande de América. Simplemente decirle a la hinchada que tienen un jugador que va a dejar todo en el campo”, indicó Espinosa.

Después de atender a la prensa, el defensor uruguayo se traslado al estadio Ciudad de los Deportes donde desde un palco vio el encuentro de vuelta ante el Olimpia.

Thiago Espinosa se desempeña como defensa lateral y competirá por un lugar en el equipo de André Jardine con el colombiano Cristian Borja.