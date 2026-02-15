Liga MX Liga MX: 'Hormiga' González y héroes de Chivas: ¿Cuándo fue la última vez que hubo dos triunfos seguidos en el Clásico? La 'Hormiga' González es el héroe de una hazaña que no se daba desde hace mucho tiempo en la Liga MX.

Video Vaya coincidencia: ¿Cuál fue la última vez que Chivas ligó triunfos en el Clásico?

Chivas ganó al América el Clásico de México dentro del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, todo gracias a un gol de la 'Hormiga' González que hizo que el Rebaño se librara de un fuerte peso de encima en el futbol mexicano: pasaron 15 años para que el Rebaño hilara triunfos ante su acérrimo rival en torneo regular.

La última vez que Chivas hilvanó triunfos ante América fue en la Liguilla del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX, en los Cuartos de Final para ser específicos, y con idénticos marcadores que la racha actual que tienen los rojiblancos por cierto, aunque en orden inverso en aquella ocasión, por 1-0 y 2-1.

Si bien esa fue la última ocasión en la que la Liga MX vio dos triunfos seguidos del Guadalajara en el Clásico de México, hay qué remontarnos a 2011 para la última vez que el Rebaño tuvo este logro en torneo regular.

Sí, 15 años desde que en Clausura 2011 (con marcador de 3-0) y el Apertura 2011 (con marcador de 3-1), Chivas derrotó al América en dos ocasiones consecutivas dentro de la Fase Regular de la Liga MX y, en el último de esos partidos, apareció Erick 'Cubo' Torres para contribuir al triunfo de los tapatíos.

Sí, el mismo 'Cubo' que tenía el festejo de 'robot' que emuló la 'Hormiga' González en el partido de este sábado 14 de febrero, como una coincidencia que perdurará por mucho tiempo en la afición rojiblanca.

'HORMIGA' GONZÁLEZ Y OTROS HÉROES DE CHIVAS QUE DIERON TRIUNFOS SEGUIDOS AL AMÉRICA



Armando 'Hormiga' González fue determinante en los dos triunfos que el Guadalajara lleva acumulados ante América, pero eso no queda ahí, ya que el jugador rojiblanco se suma a una selecta lista de elementos de Chivas que también contribuyeron a ganarle dos veces seguidas al América.

Con reportes de datos de TUDN podemos afirmar que otro dentro de esta lista es el 'Chicote' Calderón, quien también jugara en América, pero que en el Guard1anes 2020, apuntaló a su equipo a eliminar a las Águilas en Cuartos de Final.