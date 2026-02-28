    Liga MX

    Thiago Espinosa, refuerzo del América, debuta con golazo en las inferiores previo a la Jornada 8

    El uruguayo le hace un guiño a André Jardine de cara al partido contra Tigres.

    Por:Juan Regis
    Video Thiago Espinosa debuta con golazo en las inferiores del América previo a la Jornada 8


    A horas del partido entre América y Tigres correspondiente a la Jornada 8 de la Liga MX, el refuerzo uruguayo de las Águilas, Thiago Espinosa, debutó con golazo en la inferiores del club.

    Espinosa se lució con un golazo en la victoria de 4-1 sobre Tigres con la escuadra americanista Sub-21 a los cinco minutos del segundo tiempo para marcar el 2-1 parcial de las Águilas.

    A inicios de febrero, justo en el límite de la ventana de transferencias, América fichó al joven uruguayo Thiago Espinosa como parte de su ola de refuerzos para el Clausura 2026.

    Espinosa es considera como una de las nuevas joyas del futbol de Uruguay y se formó en las fuerzas básicas de Peñarol, en específico con minutos en la Sub-19.

    El jugador de 21 años se desempeña como lateral izquierdo y llega procedente del equipo de Racing de Montevideo, y competiría por la titularidad con Cristian Borja.

    Tras su debut en la Sub-21. Thiago Espinosa podría ya estar disponible para André Jardine, al menos en la banca, para el juego de este sábado 28 de febrero ante Tigres a disputarse en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

    América no contará con Alejandro Zendejas por tercera semana consecutiva en la Liga MX, pues el extremo no ha logrado recuperarse del todo de sus molestias musculares.

