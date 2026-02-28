    Liga MX

    Alejandro Zendejas no jugará ante Tigres para el partido ante América de Jornada 8

    André Jardine moverá sus piezas nuevamente para suplir su ausencia este fin de semana.

    Por:Juan Regis
    Video Zendejas no jugará ante Tigres por lesión muscular en la Jornada 8


    A horas del partido de Jornada 8 entre América y Tigres en el Estadio Azulcrema, las Águilas no podrán contar nuevamente con uno de sus mejores elementos: Alejandro Zendejas.

    De acuerdo con el periodista Alejandro Alfaro, el conjunto del América no podrá contar por tercera semana consecutiva con Alendro Zendejas para el trascendental compromiso en la capital mexicana.

    Zendejas no se ha podido recuperar del todo de sus molestias musculares pese a que ha entrenado al parejo del equipo, hasta cierto punto, y por ello André Jardine busca darle descanso para no apresurar su regreso a las canchas.

    El jugador mexicoestadounidense no disputa un partido de Liga MX con América en el Clausura 2026 desde el 7 de febrero cuando le dio la victoria a su equipo ante Monterrey con gol de su autoría, pero salió lesionado.

    Se espera que Isaías Violante tome el lugar de Zendejas nuevamente en el XI de Jardine, ya que tuvo una actuación destacada ante Puebla.

    HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 8 DEL CLAUSURA 2026

    • Atlético de San Luis vs. Puebla

    El partido se llevará a cabo el sábado 28 de febrero a las 17:00 del centro de México y a las 6pm ET, 3pm PT en Estados Unidos por ViX, en ambos países.

    • Toluca vs. Chivas

    El partido se llevará a cabo el sábado 28 de febrero a las 17:00 del centro de México por TV Azteca, a las 6pm ET, 3pm PT en Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y Disponible en ViX.

    • León vs. Necaxa

    El partido se llevará a cabo el sábado 28 de febrero a las 19:00 del centro de México por FOX, a las 8pm ET, 5pm PT en Estados Unidos por ViX.

    • Monterrey vs. Cruz Azul

    El partido se llevará a cabo el sábado 28 de febrero a las 19:00 del centro de México por Canal 5 y TUDN; a las 8pm ET, 5pm PT en Estados Unidos es por TUDN, tudn.com, la app de TUDN y Disponible en ViX.

    • América vs. Tigres

    El partido se llevará a cabo el sábado 28 de febrero a las 21:00 del centro de México por Canal 5 y TUDN; a las 10pm ET, 7pm PT en Estados Unidos, en ambos países por TUDN, tudn.com, la app de TUDN y Disponible en ViX.

