El ’Capitán Furia’ señaló que Cristóbal jugó alrededor de 711 partidos en Primera División y otros 200 en fuerzas básicas. “Ganó desde el Torneo de los Barrios, quien sabe cuántos títulos no jugó más que en el América y creo sería bueno que le retirarán el número”. Por lo pronto para mí con los que me tocó convivir, no hablo de los de ahora que no los conozco, pero Ortega sí es el más grande jugador que pisó Coapa”, agregó.