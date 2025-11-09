Efraín Juárez, director técnico de Pumas, habló en conferencia de prensa con dureza respecto a la posible inhabilitación de su jugador, el panameño Adalberto Carrasquilla, luego de que se conociera la intención de Cruz Azul de solicitar el castigo tras la lesión generada a su guardameta, Kevin Mier.

Fue antes del descanso que Kevin Mier recibió un duro golpe de Carrasquilla que le impidió continuar en el partido y le obligó a ceder su lugar por Andrés Gudiño; ante ello, Adrián Esparza comentó durante la transmisión para TUDN que el conjunto de La Máquina solicitará la inhabilitación del futbolista del club de la UNAM.

Ante ello, Efraín Juárez fue cuestionado al respecto y respondió con dureza a las intenciones de los celestes, al que logró vencer en la recta final del encuentro, una remontada condicionada a la expulsión de Faravelli en la segunda parte del encuentro de la Fecha 17 que se disputó en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

“Nosotros podríamos solicitar inhabilitación al que le cayó encima a (José Juan Macías (José Paradela). Que se dejen de joder, es futbol”, dijo Efraín Juárez molesto ante los medios de comunicación luego del encuentro tras conseguir un apurado pase al Play-In del Apertura 2025.

“Mi cabeza sólo está en este club que amo, pasará lo que dba pasar pero estoy contento con mi club el que me abrió las puertas desde hace 20 años”, añadió Efraín Juárez acerca de su continuidad en las filas auriazules.