Liga MX Tabla de goleo 2026 de Liga MX al momento, Jornada 7: Joao Pedro vs. 'Hormiga' González El delantero del San Luis anotó en la Jornada 7 del Clausura 2026 y se despega del atacante de Chivas.

Video ¡Imperdible! Joao Pedro madruga al Atlas y clava gol al minuto 4



Llegó la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026 y el liderato de goleo de la Liga MX sigue en disputa por los actuales campeones: el ítalobrasileño Joao Pedro y el mexicano Armando 'Hormiga' González.

En el primer partido de la jornada sabatina, a Joao Pedro le bastaron tres minutos para adelantar al Atlético de San Luis en su visita al Atlas en el Estadio Jalisco.

Joao Pedro llegó a siete goles en el Clausura 2026. El ítalobrasileño le ha anotado a Tigres, América, Necaxa, Querétaro, Atlas y Chivas, a este último lo vacunó en dos ocasiones.

Más tarde, la ' Hormiga' González tendrá la oportunidad de acercarse al líder de goleo cuando Chivas visite a Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Así marcha la tabla de goleo del Torneo Clausura 2026 de Liga MX