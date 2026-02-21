    Liga MX

    Tabla de goleo 2026 de Liga MX al momento, Jornada 7: Joao Pedro vs. 'Hormiga' González

    El delantero del San Luis anotó en la Jornada 7 del Clausura 2026 y se despega del atacante de Chivas.

    Por:Kevin R. Yu
    Video ¡Imperdible! Joao Pedro madruga al Atlas y clava gol al minuto 4


    Llegó la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026 y el liderato de goleo de la Liga MX sigue en disputa por los actuales campeones: el ítalobrasileño Joao Pedro y el mexicano Armando 'Hormiga' González.

    En el primer partido de la jornada sabatina, a Joao Pedro le bastaron tres minutos para adelantar al Atlético de San Luis en su visita al Atlas en el Estadio Jalisco.

    Joao Pedro llegó a siete goles en el Clausura 2026. El ítalobrasileño le ha anotado a Tigres, América, Necaxa, Querétaro, Atlas y Chivas, a este último lo vacunó en dos ocasiones.

    Más tarde, la ' Hormiga' González tendrá la oportunidad de acercarse al líder de goleo cuando Chivas visite a Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

    Así marcha la tabla de goleo del Torneo Clausura 2026 de Liga MX

    1. Joao Pedro (San Luis): 7 goles
    2. Armando 'Hormiga' González (Chivas): 5 goles
    3. Salomón Rondón (Pachuca): 4 goles
    4. José Paradela (Cruz Azul): 4 goles
    5. Juninho Vieira (Pumas): 3 goles
    6. Marcelo Flores (Tigres): 3 goles
    7. Julián Carranza (Necaxa): 3 goles
    8. Facundo Almada (Mazatlán): 3 goles
    9. Lucas Di Yorio (Santos): 3 goles
    Liga MX

