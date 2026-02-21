    Atlas

    EN VIVO | Atlas vs Atlético de San Luis - EN VIVO

    La Jornada 7 de la Liga MX continúa con este emocionante encuentro.

    Video ¡Inicia la transmisión! Atlas vs. Atlético San Luis, en directo aquí

    Atlas y Atlético San Luis disputan su partido de la Jornada 7 del Clausura 2026 en el Estadio Jalisco.

    Los Rojinegros llegan a este partido con 10 puntos producto de tres juegos ganados, un empatado y dos perdidos.

    Mientras, el conjunto potosino tiene siete unidades con dos triunfos, un empate y tres duelos en los que cayeron.

    El duelo cuenta con el atractivo de que veremos al campeón goleador de torneo pasado y que actualmente marcha como líder en el mismo departamente del Apertura 2026: Joao Pedro.

    Aquí en las incidencias del partido:

    - San Luis madruga al Atlas y Joao Pedro, a los tres minutos, anota el primer gol de partido. Marcó con un disparo chorreado entre tres Rojinegros- Atlas 0-1 San Luis.

    El brasileño llegó a siete tantos en igual número de juegos en el Clausura 2026.

    Video ¡Imperdible! Joao Pedro madruga al Atlas y clava gol al minuto 4


    San Luis mantiene el balón con ellos y generan peligro ante un Atlas inoperante al frente.

    Video ¡El cañonazo de Manuel Capasso que asusta a Andrés Sánchez!

    Eduardo Águila, se incorpora al ataque, y se encuentra un balón al borde del área de los locales. Se interna en el área y dispara para el segundo gol de la noche. Atlas 0-2 San Luis

    Sobre el 45, Andrés Sánchez le roba un gol a Ferrareis con una gran atajada sobre la línea.

    Video ¡Para selección! El atajadón de Andrés Sánchez en el Atlas vs. San Luis

    A los 45+3, Rodrigo Schlegel parecía que acortaba distancia, pero en la revisión del VAR está en fuera de lugar, sin embargo antes hay un penal sobre Alfonso González, y lo marca el VAR, y es tiro desde los once pasos para el Atlas.

    Diego González cobra el tiro penal y anota. Ahora sí, acorta distancia el local a los 45+9. Atlas 1-2 San Luis.

    Video ¡Qué pasa aquí! El árbitro anula gol de Atlas y Diego González anota segundos después


    Ya en la segunda parte, Galdames comete una mano a los 56 y el VAR llama al árbitro para verficarla. Desde los 11 pasos 'El Mudo' Aguirre iguala el partido. Atlas 2-2 San Luis

    Video ¡Imperdible! Una vergonzosa mano provoca el empate vía penal de Eduardo Aguirre
