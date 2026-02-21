EN VIVO | Atlas vs Atlético de San Luis - EN VIVO
La Jornada 7 de la Liga MX continúa con este emocionante encuentro.
Atlas y Atlético San Luis disputan su partido de la Jornada 7 del Clausura 2026 en el Estadio Jalisco.
Los Rojinegros llegan a este partido con 10 puntos producto de tres juegos ganados, un empatado y dos perdidos.
Mientras, el conjunto potosino tiene siete unidades con dos triunfos, un empate y tres duelos en los que cayeron.
El duelo cuenta con el atractivo de que veremos al campeón goleador de torneo pasado y que actualmente marcha como líder en el mismo departamente del Apertura 2026: Joao Pedro.
Aquí en las incidencias del partido:
- San Luis madruga al Atlas y Joao Pedro, a los tres minutos, anota el primer gol de partido. Marcó con un disparo chorreado entre tres Rojinegros- Atlas 0-1 San Luis.
El brasileño llegó a siete tantos en igual número de juegos en el Clausura 2026.
San Luis mantiene el balón con ellos y generan peligro ante un Atlas inoperante al frente.
Eduardo Águila, se incorpora al ataque, y se encuentra un balón al borde del área de los locales. Se interna en el área y dispara para el segundo gol de la noche. Atlas 0-2 San Luis
Sobre el 45, Andrés Sánchez le roba un gol a Ferrareis con una gran atajada sobre la línea.
A los 45+3, Rodrigo Schlegel parecía que acortaba distancia, pero en la revisión del VAR está en fuera de lugar, sin embargo antes hay un penal sobre Alfonso González, y lo marca el VAR, y es tiro desde los once pasos para el Atlas.
Diego González cobra el tiro penal y anota. Ahora sí, acorta distancia el local a los 45+9. Atlas 1-2 San Luis.
Ya en la segunda parte, Galdames comete una mano a los 56 y el VAR llama al árbitro para verficarla. Desde los 11 pasos 'El Mudo' Aguirre iguala el partido. Atlas 2-2 San Luis