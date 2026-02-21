Liga MX Luis 'Mochis' Cárdenas renueva con Monterey hasta el 2028 Rayados tiene portero rato luego de firmar por dos años más a su arquero titular.

Video Rayados renueva el contrato de Luis 'Mochis' Cárdenas

Rayados renovó su contrato con Luis 'Mochís' Cárdenas hasta el 2028 y tiene arquero titular para rato.

El momento del estampado de la firma entre las dos partes lo dio a conocer el conjunto regio a través de sus redes sociales.

“Feliz, contento, agradecido por la oportunidad de seguir en esta que es mi casa por 20 años, disfrutando el día a día para seguir demostrando en la cancha que quiero seguir representando estos colores con mucho orgullo", aseguró Cárdenas en el video de Monterrey publicado en X.

Sobre lo que deben esperar los aficionados de regios del arquero en este lapso fue muy claro.

“Que esperen de mí todo mi carácter, mi personalidad, el trabajo día a día en todos los sentidos para que sea un parteaguas y ve vengan cosas grandes para mí y todo el equipo.

“Espero dar todo de mí, voy a dar todo para que se sigan sintiendo representados por mí, porque siento estos colores y que podamos pronto levantar esa copa tan ansiada”, finalizó.

De 32 años, 'Mochís' Cárdenas se ha constituido como el arquero titular del técnico Domènec Torrent.