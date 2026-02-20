Liga MX Pumas vs. Monterrey: César Garza tiene bien estudiado a Rayados, esto es lo que dice El mediocampista mexicano habló de cara al partido de la Jornada 7 y esto es lo que dijo sin tapujos.

Pumas vs. Monterrey se juega en el último día de actividades de la Jornada 7 de la Liga MX Clausura 2026 en el que el conjunto de la UNAM intentará mantener el paso invicto en el semestre y que comienza a hacer ilusionar a su afición.

Al partido llega con 12 puntos y tratará de mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones e incluso con la oportunidad de escalar peldaños. Al compromiso arriba también sin derrotas en su casillero estadístico, saldo de tres triunfos y tres empates.

Ante ello, César Garza, mediocampista de 20 años de edad y con pasado en Rayados, llegó proveniente del futbol de Europa tras militar con el Dundee, aseguró que tienen bien estudiado a su rival el turno en busca de conservar la cosecha de puntos en el semestre.

“Partidos más complicados, algunos pegado a los centrales, otros más adelante. Me he podido adaptar y eso gracias al cuerpo técnico que analizan mucho a los rivales y llegas al partido conociendo al 95 por ciento del rival.

“A la hora del partido ya sabes qué pierna va a agarrar, quién va a picar y eso te hace las cosas mucho más fáciles”, indicó César Garza en entrevista con Rodrigo Celorio para TUDN rumbo al partido de la Fecha 7 del Clausura 2026.

PUMAS BUSCA LOS PRIMEROS LUGARES PENSANDO YA EN LIGUILLA

César Garza indicó que el equipo comienza a visualizarse en la Liguilla cuando el torneo está a punto de llegar al Ecuador de la competición y señaló la importancia que tiene ocupar los primeros puestos de la tabla en la Fase Final en la que no habrá Play-In por el Mundial 2026.

“Intentamos ser protagonistas, ser de los primeros lugares. En la liguilla empiezas 0-1 ganando si estás arriba en la tabla, eso sería clave y en cuartos o semis se puede o no dar, son detallitos.