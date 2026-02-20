    Liga MX

    Puebla vs. América: Henry Martín se acerca a Katia Itzel, ¿reclamo por penal?

    El delantero de las Águilas se acercó a la árbitra central del partido y parece que comenta la falta que recibió en el área en el primer tiempo.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Video Puebla vs. América ¿Reclamo de Henry Martín a Katia Itzel? Así se le acercó


    Puebla vs. América significó el partido en el que las Águilas consiguieron sus primeros goles como visitante y por lo tanto encaminó su primera victoria de la Liga MX Clausura 2026 en esta condición con todo y un penal que no fue marcado en el primer tiempo por parte de Katia Itzel García.

    Fue en una jugada en la que Eduardo Navarro sujetó a Henry Martín en el área y provocó la caída del delantero mexicano, pero la árbitra central no lo consideró así no marcó la infracción, por lo que el cuadro de André Jardine debió recurrir a lo meramente deportivo, ir al frente y macar en más ocasiones de gol.

    Fue previo al inicio del segundo tiempo, ya con las Águilas en ventaja tras el gol de Raphael Veiga, el primero del brasileño con el conjunto americanista en su primer torneo en México, que Henry Martín se acercó a Katia Itzel en lo que pareció un reclamo por aquella jugada del penal no marcado.

    Sin demasiados aspavientos ni rabietas o insultos de por medio, ‘La Bomba’ Martín se acercó a la árbitra central y pareció comentar la jugada en la que aparentemente recibió la infracción en el área y que pedía la pena máxima cuando el juego aún estaba 0-0.

    Katia Itzel respondió de buena manera, hasta pareció esbozar una sonrisa, pero no se doblegó a los reclamos en una jugada controversial y que incluso para Fernando Guerrero fue una clara sujeción en el área que debió decretarse con el penal a favor del América.

    Más tarde, Isaías Violante marcó el 0-2 sobre Puebla y el penal no marcado quedó sólo en una anécdota sin afectar a la escuadra de André Jardine, quien se vio sorprendido por entonar el Himno Nacional Mexicano, y a una semana de perder el Clásico Nacional que sirvió para una reacción positiva de su escuadra.

