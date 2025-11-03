    Ricardo Marín

    Ricardo Marín elogia a Hormiga González tras alcanzar liderato de goleo

    El jugador de Chivas, a préstamo en Puebla, publicó un emotivo mensaje para el goleador del Rebaño.

    Por:
    Juan Regis.
    Video La viral reacción del excompañero de la ‘Hormiga’ González tras su gol 11

    La gran campaña de Armando 'Hormiga' González en el Apertura 2025 de Liga MX ha generado todo tipo de reacciones entre las que destacan el mensaje de su excompañero en Chivas, Ricardo Marín.

    El aún jugador del Rebaño, a préstamo en Puebla por lo que resta del torneo, dedicó un emotivo mensaje para el actual goleador del Rebaño.

    PUBLICIDAD

    "Despertar y ver que uno de los máximos goleadores del fútbol mexicano es mexicano… se siente diferente. Porque más allá de los colores, de los equipos o de las rivalidades, siempre llena de orgullo ver a un compatriota triunfar, romper récords y dejar huella.

    "El fútbol une, inspira y demuestra que cuando un mexicano se lo propone, puede llegar a donde quiera. Hoy no se aplaude un escudo, se aplaude el esfuerzo, la constancia y el corazón de quien representa lo mejor de nuestro país.

    "¡Olé, Hormigol! Enhorabuena, estoy muy orgulloso de ti, a cerrar con todo", escribió Marín en sus redes sociales.

    La ‘Hormiga’ González llegó a 11 goles en la Jornada 16 para empatar a Paulinho (Toluca) y Joao Pedro (San Luis) en el liderato de goleo a una jornada de que termine la fase regular del Apertura 2025.

    Más sobre Liga MX

    1 min
    Jaime Lozano tunde a jugadores del Pachuca tras perder vs. Chivas

    Jaime Lozano tunde a jugadores del Pachuca tras perder vs. Chivas

    2 min
    Milito elogia a 'Hormiga' González y destaca el aporte de Chicharito en él

    Milito elogia a 'Hormiga' González y destaca el aporte de Chicharito en él

    2:28
    ¡De alarido! Así marcha la tabla de Liga MX rumbo a la Jornada 17

    ¡De alarido! Así marcha la tabla de Liga MX rumbo a la Jornada 17

    1:27
    El color de Excelsa en el América vs. León

    El color de Excelsa en el América vs. León

    4:04
    El Color de David Faitelson en el Clásico Regio

    El Color de David Faitelson en el Clásico Regio

    Relacionados:
    Ricardo MarínArmando GonzálezGuadalajara

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX