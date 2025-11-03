Video La viral reacción del excompañero de la ‘Hormiga’ González tras su gol 11

La gran campaña de Armando 'Hormiga' González en el Apertura 2025 de Liga MX ha generado todo tipo de reacciones entre las que destacan el mensaje de su excompañero en Chivas, Ricardo Marín.

El aún jugador del Rebaño, a préstamo en Puebla por lo que resta del torneo, dedicó un emotivo mensaje para el actual goleador del Rebaño.

"Despertar y ver que uno de los máximos goleadores del fútbol mexicano es mexicano… se siente diferente. Porque más allá de los colores, de los equipos o de las rivalidades, siempre llena de orgullo ver a un compatriota triunfar, romper récords y dejar huella.

"El fútbol une, inspira y demuestra que cuando un mexicano se lo propone, puede llegar a donde quiera. Hoy no se aplaude un escudo, se aplaude el esfuerzo, la constancia y el corazón de quien representa lo mejor de nuestro país.

"¡Olé, Hormigol! Enhorabuena, estoy muy orgulloso de ti, a cerrar con todo", escribió Marín en sus redes sociales.