Siboldi da todo el crédito del buen paso de Cruz Azul a Reynoso

“Por su puesto lo asimilé, lo digerí, lo viví, la frustración, el enojo, sentimientos de furia en ese momento pero te caes porque caminas y ahora me levanté, seguiré caminando y me tocarán más tropiezos que espero no sean cada hora. Yo así veo el futbol, hay que seguir para adelante y ahora gracias a Dios y a Xolos, la directiva, me pone esta posibilidad de volver a trabajar, que no es nada fácil en estos tiempos. Quiero aprovechar la oportunidad”, dijo en su presentación.