    Sergio Ramos se despide de Monterrey con emotivo mensaje en redes

    El defensa español, que anunció su salida en días pasados, lo confirmó en sus redes sociales

    Video ÚLTIMA HORA: Sergio Ramos revela EN VIVO que se va de Rayados

    Sergio Ramos confirmó su adiós de Monterrey con una carta de despedida a través de las redes sociales este martes 9 de diciembre.

    Luego de que anunciara su adiós tras la eliminación de Rayados en la Liguilla Apertura 2025 ante Toluca el pasado fin de semana, el español ha roto el silencio desde aquellas palabras, con este texto.

    Liga MX

    LAS PALABRAS DE DESPEDIDA DE SERGIO RAMOS


    El español, que llegó como flamante refuerzo para el pasado Clausura 2025, puso sus sentimientos a flor de piel para despedirse de Monterrey.

    "Decir adiós nunca es fácil. Termina una etapa que arrancó llena de ilusión en febrero y que me ha permitido descubrir un país, una ciudad, un futbol... y que me deja muchas experiencias nuevas y, sobre todo, muchos amigos.

    Por siempre me sentiré orgulloso de haber llevado el brazalete de capitán de Rayados, de haber liderado al equipo en el primer Mundial de Clubes en su nuevo formato, de haber batallado en el Clausura, en el Apertura, en la Leagues Cup, en la Concacaf Champions Cup... y de haber defendido con coraje el Gigante de Acero a vuestro lado en todos los partidos que hemos jugado en casa".

    Finalmente, Sergio Ramos terminó su publicación para no olvidar su sentir hacia todos los que le acompañaron en su aventura por la Liga MX.

    "Al club, a mis queridos compañeros, a los cuerpos técnicos, a los empleados, a todos, gracias. Y, sobre todo, gracias a vosotros, aficionados, que me habéis hecho llegar vuestro calor y vuestro cariño desde el primer momento que pisé la ciudad. Siempre recordaré con nostalgia esta etapa de mi carrera y siempre diré con orgullo '¡Arriba el Monterrey!'".

