    Liga MX

    En Monterrey no gustaron las formas de Sergio Ramos tras anunciar su salida

    'Tato' Noriega confesó que le sorprendió cómo el defensa español dio a conocer que no seguirá en el club.

    Video ¿Hay molestia? Monterrey se pronuncia a la polémica salida de Sergio Ramos

    José Antonio ‘Tato’ Noriega, presidente deportivo del Monterrey, rompió el silencio sobre la salida de Sergio Ramos que fue anunciada por el propio futbolista.

    Tras ser eliminado por Toluca en las Semifinales del Torneo Apertura 2025, Ramos confirmó en exclusiva para TUDN que era su último partido en México.

    Liga MX

    “Como les venía diciendo, las pláticas estaban abiertas, si es verdad que se vislumbraba una dificultad para renovar de común acuerdo. Sí nos sorprendió la decisión de Sergio de hacerlo saber inmediatamente después del partido, pero bueno, tiene su derecho”, declaró el ‘Tato’ Noriega a los medios de comunicación.

    “Hubiera sido más temprano que tarde de que lo hubiéramos hecho alguna de las dos partes porque las platicas venían de tiempo atrás y de común acuerdo veíamos que no había posibilidad de continuar”, añadió el directivo.

    El Chiringuito de España adelantó la salida de Ramos de Rayados el pasado 27 de noviembre y desde entonces su continuidad en el equipo era una incertidumbre a pesar de que Monterrey le quería renovar el contrato por seis meses más o un año con revisión en seis meses.

    “Había varios elementos que nos hacían pensar que el final era ese, él tomo la decisión de adelantar ese final y no solo adelantarlo, sino también darlo a conocer”, mencionó Noriega.

    El futuro de Sergio Ramos es una incertidumbre, pero hay un hecho: no piensa en el retiro y quiere seguir jugando a un alto nivel a sus casi 40 años.

    Sergio Ramos se va del Monterrey sin poder ser campeón de Liga MX y tras haber disputado el Mundial de Clubes y un total de 32 partidos con un saldo de siete goles.

