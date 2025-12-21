    Liga MX

    Sergio Canales recibe emotivo homenaje en su regreso al Betis

    El futbolista del Monterrey saltó a la cancha del Estadio La Cartuja previo al Betis vs. Getafe.

    Por:Kevin R. Yu
    Video ¡Así fue el espectacular regreso de Sergio Canales al Betis!

    Sergio Canales aprovechó sus vacaciones con Monterrey para viajar a España y volver al Betis por primera vez desde que fichó con Rayados en el verano del 2023.

    Es por ello que el Betis le realizó un homenaje este domingo en el Estadio La Cartuja de Sevilla en la previa del partido entre el cuadro bético y Getafe de la Jornada 17 de LaLiga.

    Canales entró a la cancha junto a su esposa y tres hijos para recibir un cuadro de la directiva que homenajea sus cinco años en el Betis.

    La afición le dio un cálido recibimiento a uno de sus últimos ídolos con ovaciones y aplausos, mientras sus excompañeros se acercaron al futbolista de Rayados para abrazarlo.

    La presencia de Canales le trajo suerte al Betis que goleó 4-0 al Getafe con doblete de Aitor Ruibal (16’, 49’) y goles de Pablo Fornals (52’) y Cucho Hernández (60’).

    “Muy ilusionado, es la primera vez que vuelvo desde que me fui, yo creo que no estaba preparado para volver, por eso he tardado tanto, pero tenía muchas ganas y la verdad es que es muy emocionante”, declaró un día antes Canales en entrevista para el Betis.

    Mucho se ha especulado sobre el futuro de Sergio Canales con un posible regreso a Europa, sin embargo, Monterrey aseguró que el futbolista tiene contrato hasta 2027.

    En su paso por el Betis, Canales marcó 39 goles y dio 30 asistencias en 207 partidos. Además, ganó la Copa del Rey en 2022 junto a los mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez.

    Canales registra 43 goles y 20 asistencias en 104 partidos con Monterrey, los mejores números de su carrera, pero aún no ha podido ser campeón de Liga MX.

    Video ¡Los golazos enfermos de Sergio Canales con Rayados en 2025!
